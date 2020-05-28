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أخبار العالم

أمريكا: 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن هذا القيادي الداعشي

الخميس 28/مايو/2020 - 06:08 م
وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
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شيماء مصطفى
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن قيادي في تنظيم داعش الإرهابي.


وعرضت وزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة بقيمة 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي الداعشي محمد خضر موسى رمضان المعروف بـ"أبو بكر الغريب".


وأكدت الوزارة أن هذا الإرهابي من قدامى إعلاميي داعش، وتعتبر يده ملطخة بدماء الأبرياء، فضلا عن استقطاب وتجنيد العناصر الإرهابية عن طريق نشر الأكاذيب والدعاية للتنظيم الإرهابي.


وعادة ما ترصد الولايات المتحدة الأمريكية مكافأة تبلغ ملايين الدولارات لمن يقدم معلومات حول مكان قيادات تنظيم داعش الإرهابي.


وكانت واشنطن أعلنت في أواخر أكتوبر، عن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي السابق في غارة جوية قادتها بمدينة إدلب السورية.
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