سؤال برلماني عن نصيب حي المرج من الموازنة التخطيطية لـ"القاهرة"

توجه خالد أبو طالب، نائب المرج بالبرلمان، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، حول نصيب حي المرج من الموازنة التخطيطية لمحافظة القاهرة.





ونوّه "أبو طالب"- في سؤاله اليوم الخميس- إلى أن تبلغ الموازنة التخطيطية لمحافظة القاهرة نحو 637 مليون جنيه، وذلك مقارنة بمبلغ 540 مليون جنيه خلال العام المالى الماضي، مضافًا عليها المحصلات الذاتية التي تمتلكها المحافظة والتي تقدر بـ198 مليون جنيه، علاوة على إيرادات الحدائق العامة والتي يتم تأجير الخدمات التابعة لها من كافيهات ومطاعم، أي أن محافظة القاهرة تمتلك أكبر موازنة تخطيطية مقارنةً بباقي المحافظات.





وأوضح "نائب المرج"، من المتعارف عليه أن هذه المبالغ المالية يتم توجيهها نحو برامج الخطة الاستثمارية والتي تشمل قطاع رصف الطرق، والكبارى، بالإضافة إلى إجراءات تحسين البيئة، والإنارة والصرف الصحي والمرافق الجماهيرية، لافتًا إلى أنه على أرض الواقع، لانجد للخطة الاستثمارية أي ترجمة حقيقية، فحي المرج يئن من الحالة التي وصل إليها.





وطالب "عضو مجلس النواب"، بفحص نصيب حي المرج من الموازنة، وما قابلها من خدمات عامة، وحجم الإيرادات العائدة للمحافظة من حي المرج، وأوجه إنفاقها، وموافاته كتابيًا.