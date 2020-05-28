لن نقبل الإهانة.. نادي أسوان يدعم شيكابالا عقب هجوم الجماهير عليه

حرص نادي اسوان على دعم ومسانده محمود عبد الرازق شيكابالا نجم وقائد فريق الزمالك عقب هجوم بعض الجماهير عليه خلال الايام الماضية.
ونشر الحساب الرسمي لـ نادى اسوان عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" صورة لـ شيكابالا، وعلق : " جماهير الكرة المصرية الأعزاء، كل عام و أنتم بخير...نود التنويه بأن ما يحدث على الساحة ما بين القلة من جمهور الناديين الأكبر في مصر (الأهلي و الزمالك) لا يمت للرياضة بأي صلة. فالرياضة أخلاق خارج الملعب قبل أن تكون تنافس و جهد داخل الملعب.
وأضاف :" ابناء أسوان الحبيبة لن يقبلوا إساءة لأي أحد من أبناء أسوان في أي مكان...ادعم شيكابالا "
وكان محمود عبد الرازق شيكابالا نشر أمس الاول صورة له برفقة زوجته ونجله آدم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لتنهال التعليقات السلبية والسيئة من بعض جماهير الكرة ضده.
ورد شيكابالا على تلك التعليقات بنشره لـ صورة له بقميص الزمالك وشارة الكابتن وعلق من سورة المزمل :"واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلًا".