لن نقبل الإهانة.. نادي أسوان يدعم شيكابالا عقب هجوم الجماهير عليه

وعلق : " جماهير الكرة المصرية الأعزاء، كل عام و أنتم بخير...

نود التنويه بأن ما يحدث على الساحة ما بين القلة من جمهور الناديين الأكبر في مصر (الأهلي و الزمالك) لا يمت للرياضة بأي صلة. فالرياضة أخلاق خارج الملعب قبل أن تكون تنافس و جهد داخل الملعب.