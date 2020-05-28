بريطانيا تعلن عن الموعد النهائي لفتح المدارس والأماكن العامة.. فيديو

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه يمكن تعديل إجراءات الإغلاق العام في البلاد بداية من الإثنين المقبل.





وأشار بوريس جونسون ، خلال مؤتمر صحفى إلى أنه سيتم إعادة فتح المدارس، بفتح رياض الأطفال والمدارس الابتدائية، وفى 14 يونيو، سيتم افتتاح المدارس الثانوية، لافتا إلى أنه سيتم أيضا اعادة فتح المحال التجارية الاساسية تدريجيا، والسماح بفتح الحدائق والأماكن العامة.





وأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم، تسجيل 377 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في بريطانيا إلى 37837 وفاة.









وتسببت أزمة فيروس كورونا في ارتفاع نسبة البطالة في بريطانيا بعد أن أعلن أصحاب بعض الشركات عدم قدرتهم على صرف رواتب العمالة واتخذت إجراءات بالاستغناء عن بعض العمال والموظفين لتخفيف الأعباء، وفقًا لما ورد في صحيفة "ميرور".





تسبب الوباء في ظهور حالة من الركود بسبب عزل المواطنين ومنع الطيران، ونتج عنه رفع نسبة البطالة وهبوط أجور آلاف الأسر وتحولهم من الطبقة المتوسط إلى الفقيرة التي تحتاج إلى الدعم.