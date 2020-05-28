AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بريطانيا تعلن عن الموعد النهائي لفتح المدارس والأماكن العامة.. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 07:56 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
Advertisements
أسامة علي
قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه يمكن تعديل  إجراءات الإغلاق العام في البلاد بداية من الإثنين المقبل. 

وأشار بوريس جونسون، خلال مؤتمر صحفى إلى أنه سيتم إعادة فتح المدارس، بفتح رياض الأطفال والمدارس الابتدائية، وفى 14 يونيو، سيتم افتتاح المدارس الثانوية، لافتا إلى أنه سيتم أيضا اعادة فتح المحال التجارية الاساسية تدريجيا، والسماح بفتح الحدائق والأماكن العامة.

وأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم، تسجيل 377 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد  ليرتفع إجمالي الوفيات في بريطانيا إلى 37837 وفاة. 


وتسببت أزمة فيروس كورونا في ارتفاع نسبة البطالة في بريطانيا بعد أن أعلن أصحاب بعض الشركات عدم قدرتهم على صرف رواتب العمالة واتخذت إجراءات بالاستغناء عن بعض العمال والموظفين لتخفيف الأعباء، وفقًا لما ورد في صحيفة  "ميرور". 

تسبب الوباء في ظهور حالة من الركود بسبب عزل المواطنين ومنع الطيران، ونتج عنه رفع نسبة البطالة وهبوط أجور آلاف الأسر وتحولهم من الطبقة المتوسط إلى الفقيرة التي تحتاج إلى الدعم. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مخاوف في بريطانيا من فراغ السلطة وتأجيل رفع قرارات الإغلاق

جونسون يتخلى عن شعاره بالبقاء في المنزل.. وتسريب خطة الخروج من أزمة كورونا

بريطانيا.. مخاوف من إعادة فتح المدارس وسط تفشي كورونا

بريطانيا تعلن رفع الاغلاق تدريجيا في الدولة بدءا من غد وإعادة فتح المدارس الشهر المقبل

تفاصيل خارطة طريق جونسون لرفع الإغلاق.. كيف تتعايش بريطانيا مع فيروس كورونا؟

محفوفة بالمخاطر.. رئيس الجمعية الطبية البريطانية ينتقد خطة جونسون لرفع إغلاق كورونا

ترشيحاتنا

الحياة بشكل جديد.. شواطئ قبرص تستقبل الزائرين بعد انحسار كورونا

لا تؤذي الإنسان.. 10 معلومات عن حشرة الزيز

اعتقدت أنها تعاني من حصوات الكلى.. أم تكتشف حملها قبل ولادة طفلتها بساعتين

بعد إصابة محمود سعد.. إجراء صارم من اتحاد الكرة قبل عودة الموظفين

الأردن يعلن موعد إعادة فتح المساجد والكنائس

الزمالك يرفض التعاقد مع كوليبالي لاعب الأهلي الهارب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة دواء هيدروكسي كلوروكوين فى علاج كورونا.. وهل يسبب السرطان أم لا

الإخوات الثلاث.. ظهور رشا شيحة مع شقيقتيها هنا وحلا بإطلالات مختلفة

بالأسود القصير .. نوال الزغبي تتألق بإطلالة تبرز جمالها