كوارث فى الأرض.. ما قصة ضعف المجال المغناطيسي ولماذا حدث؟

تقارير علمية صادمة أفادت بأن المجال المغناطيسي للأرض فقد حوالي 10% من قوته على مدار مائتي عام، وهذا بدوره يعد أمرا مؤثرا على ضعف المجال المغناطيسي للأرض والذي يعد أمرا أساسيا لاستمرار الحياة على سطح كوكب الأرض ، فكيف توصل العلماء إلى هذا الأمر وما دور المجال المغناطيسي للأرض؟





سيؤدي ضعف المجال المغناطيسي للأرض إلى حدوث كارثة على كوكب الأرض، حيث توصل العلماء إلى معرفة هذا الأمر من خلال عدة مناطق في جنوب المحيط الأطلسي والتي على مدار دراستها طوال 50 عاما، اتضح وجود انخفاض ملحوظ في قوة المجال المغناطيسي بها، والغلاف المغناطيسي هو عبارة عن المنطقة المحيطة بالكوكب والذي يعمل على حمايته من كل الشحنات الضارة القادمة من الفضاء.









ويؤثر ضعف المجال المغناطيسي أيضا على الأقمار الفضائية وسفن الفضاء التي تدور حول الأرض، ومن المعروف عن المجال المغناطيسي للأرض أن الاقطاب تنقلب كل مئات الآلاف من السنين، ويرجح العلماء أن النشاط المغناطيسي فوق المحيط الأطلسي سيؤدي إلى قلب الأقطاب المغناطيسية، وهي ظاهرة لم تححدث منذ 780 ألف سنة.





والمجال المغناطيسي للأرض يعمل على حماية الأرض والكائنات الحية التي تعيش على سطح الكوكب، من الأشعة الكونية و الرياح الشمسية ، لأن الرياح الشمسية على سبيل المثال عند اقترابها من الأرض تكون مشحونة بجسيمات ضارة، وعند اقترابها من الأرض فيعمل المجال المغناطيسي على عكسها للفضاء بعيدا عن الأرض.





ويظهر تأثير المجال المغناطيسي واضحا عند منطقة القطبين، بظاهرة الشفق القطبي، حيث يصدر أضواءا بألوان خضراء براقة، وسببها هو اصطدام الشحنات القادمة من الشمس بالهواء الأرضي، وتظهر في هذه المنطقة تحديدا لأن المجال المغناطيسي للارض يعمل على توجيهها لهذا المكان وإبعادها عن كوكب الأرض.





ولحسن الحظ ان المناطق التي يحدث فيها اصطدام الشحنات القادمة من الشمس بالمجال المغناطيسي للأرض ف يمنطقة القطبين، لأنها مناطق غير مأهولة بالسكان ولا تسبب ضارا على باقي البشر، أما عن نشأة المجال المغناطيسي للأرض فهناك عدة نظريات حول هذا الأمر، ولكن غير مؤكد حقيقتها، ابرزها انه عند تكوين كوكب الأرض ترسبت المعادن ومنها الحديد النقي في باطن الأرض وتمغنطت وشكلت مجالا مغناطيسيا كبيرا.



