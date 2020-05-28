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ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: لم أصدق

الخميس 28/مايو/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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في اتصال هاتفي مع صديقتي لتهنئة العيد تحدثنا في أمور كثيرة ومن أهمها موضوع كورونا . فقالت لي : تصوري أم كبيرة أصيبت بالكورونا  فقام أولادها بتركها في منزلها كحجر صحي لها ولم يذهب أحدهم للإقامة معها خوفا من المرض وحتى لم يتصلوا بها تليفونيا. 


قلت لها من هذه؟ 
قالت على الفيس قرأت منشورا لابنتها تقول : إن زوجها أقسم عليها ألا تذهب إليها.
وكذلك باقي  الاولاد لا يسألون عنها و الأسوأ ليس معها تليفون ليتصلوا بها .


فكان ردي عليها أن ذلك الكلام كلام فيس بوك ..ولا تصدق ما تقرأ على الفيس لأن الفيس مليء بالمغالطات وكذلك الكذب .
وأنه من المستحيل أن يفعل ذلك الأولاد بأمهم. 
فكيف تهون الأم على كل أولادها بهذا الشكل .
وكيف يتركونها مريضة ومن الممكن أن يشتروا لها ما تريد ويضعونه أمام الشقة ويطمئنوا عليها من بعيد .
أو حتى يضعوا لها ما تريد في "سبت" وتأخذه من البلكونة . أو حتى يضعوا على أجسامهم ووجوههم اكياس كي لا يصل إليهم المرض.
أو يتناوبوان الذهاب إليها ويضعوها في غرفة من الشقة. ويغسلوا الحمام دائما بالكلور بعد استعماله.
كل ذلك طرحته عبر الهاتف .


ولكني أنكرت  تماما أن يتخلى عنها أولادها . وكل إجابتي أن القصة هي كلام فيس .
وللأسف قرأت نفس الكلام اليوم على الفيس مع صورة للسيدة. ويعقبها جملة 
"إن الجيران اشتموا رائحة كريهة فأحضروا الشرطة والتي وجدت السيدة متوفاة من كام يوم .


لم يكن كلام صديقتي عما قرأت كلام فيس بوك وفقط .
لم يكن كذبا وليته كان .
كان حقيقة مُرة ومثالا حيا للدناءة وحب النفس ونكران الجميل .
كان مثالا حيا لفقد القيم والأخلاق والمبادئ .
كان للأسف مثالا حيا لانعدام الرحمة .


فكيف يرحمنا رب السماء ونحن لا نرحم بعضنا البعض . ولا نرحم أقرب الناس إلينا .
لا نرحم من تحملوا تعبنا وقرفنا ومصاريفنا و نحن صغار وسهروا الليالي من أجل أن ننام .
وجاعوا من أجل أن يطعمونا .


أسوأ أمثلة الخسة والندالة . فقررت نشرها لكي نعلم اننا أصبحنا في عالم مادي مخيف . لا يقدر المشاعر. ولا يعرف الرحمة و لكي نتعظ عسى أن  يخفف عنا ربنا البلاء بطاعتنا له والعمل بما أمرنا به . 
ربنا يهدينا على أنفسنا و يرحمنا برحمته ويزيح  عنا هذا البلاء و الوباء الذي كشف لنا أسوأ ما فينا .
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