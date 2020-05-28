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أخبار العالم

البيت الأبيض يدعو إلى خفض التصعيد في ليبيا

الخميس 28/مايو/2020 - 09:07 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، على تشجيع خفض التصعيد الذي تتعرض له ليبيا خلال الأيام الحالية. 

كشف الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، عن تنفيذ سلسلة من الغارات على مخازن ذخيرة للميليشيات والتنظيمات المتطرفة بمنطقة تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس. 

وقال مدير التوجيه المعنوي في الجيش الليبي خالد المحجوب: "قواتنا صدت محاولة تقدم جديدة للميليشيات في محاور جنوب طرابلس". 

وأضاف المحجوب وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية أن الجيش الليبي لا يزال يحافظ على جميع تمركزاته في كل محاور القتال بالعاصمة طرابلس. 

وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، صرح بأن الجيش الليبى قادر على حسم المعارك ضد الميليشيات فى طرابلس.
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