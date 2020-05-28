شبيهة الفنانة نور اللبنانية تثير الجدل بوزن زائد

انتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي صورة لشبيهة الفنانة اللبنانية نور وهي بوزن زائد مما جعلها مثار مقارنة ببطلة مسلسل البرنس، وتساءل المتابعون ماذا لو ظهرت نور بهذا الشكل مستقبلا بعد الحجر الصحي المنزلي الذي أدى إلى خلل في عدد كبير من أوزان المصريين.