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فن

شبيهة الفنانة نور اللبنانية تثير الجدل بوزن زائد

الخميس 28/مايو/2020 - 09:17 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
انتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي صورة لشبيهة الفنانة اللبنانية نور وهي بوزن زائد مما جعلها مثار مقارنة ببطلة مسلسل البرنس، وتساءل المتابعون ماذا لو ظهرت نور بهذا الشكل مستقبلا بعد الحجر الصحي المنزلي الذي أدى إلى خلل في عدد كبير من أوزان المصريين.

وأيضا:

قدمت نور بطولة أمام محمد رمضان في مسلسل البرنس والذي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه بموسم دراما رمضان الماضي.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل البرنس عرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون.

وشارك به أيضا ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.
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