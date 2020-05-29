برلماني: نتابع يوميا مع وزارة الصحة جهودها لمواجهة فيروس كورونا

قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن لجنة الصحة بالبرلمان تتابع بشكل يومى من خلال اتصالات النواب مع مسئولى وزارة الصحة لمتابعة اخر المستجدات بشأن جهود الوزارة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أعضاء اللجنة يسجلون ملاحظاتهم على أداء مديريات وزارة الصحة بالمحافظات بشأن جهودها للتصدي لفيروس كورونا.

وأوضح أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن لجنة الصحة بالبرلمان ستعقد إجتماع يوم 7 يونيو لمتابعة اخر التطورات بشأن عدد الإصابات بفيروس كورونا فى مصر.

وكان قد رفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأسبوع الماضى ، على أن يعاود المجلس انعقاد جلساته، يوم الأحد ٧ يونيو المقبل.





وجاء ذلك بعدما وافق المجلس من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وشهدت الجلسة جدلا حول مشروع القانون المقدم من الحكومة.





وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن "هناك عددًا من النواب لم يفهموا فلسفة مشروع قانون بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال"، متابعًا: يبدو أن بعض النواب لم يقرأوا نصوص المواد جيدًا".





وانتقد عبد العال استمرار حال الشركات الخاسرة، قائلا، لا يجوز لوزارة المالية أن تدفع أموالا للشركات الخاسرة، ولكن التزاما منها بحقوق العمال تقدم دعما لتلك الشركات لكي يحصل العمال على مرتباتهم، ولكن ليس الزاما أن تقدم أموالا للشركات المساهمة من موازنة الدولة.





وقال عبد العال: "الجميع يتكلم عن الإدارة سواء فاسدة أو غير مؤهلة، فكيف نعالج ذلك، متابعا: هناك معايير عالمية لهيكلة الشركات، وتحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة".