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تكنولوجيا

آبل تطلق تحديث MacOS 10.15.5 .. مع ميزة جديدة تطيل عمر البطارية

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:01 ص
آبل تطلق تحديث MacOS
آبل تطلق تحديث MacOS 10.15.5..مع ميزة جديد تطيل عمر البطارية
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قسم التكنولوجيا
أعلنت شركة اَبل الأمريكية عن إصدارها الجديد من نظام تشغيل macOS Catalina 10.15.5  المخصص لأجهزة Mac، ويجلب هذا التحديث ميزة جديدة لتحسين عمر بطارية أجهزة Mac notebook، إلى جانب إصلاحات الأخطاء السابقة وتحسينات الأداء.

وبحسب موقع 9To5 Mac التقني، تساعد ميزة سلامة البطارية الجديدة فى إطالة عمر البطارية لأجهزة ماك بوك، و صُممت الميزة الجديدة الخاصة بسلامة البطارية في نظام (ماك أوإس) لإبطاء عملية شيخوخة البطارية، أى ضمان عملها لأطول فترة ممكنة.

يقدم macOS Catalina 10.15.5 إدارة صحة البطارية في الإعدادات من خلال Energy Saver لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، كما أنه يتيح لك حفظ إستهلاك البطارية بأفضل شكل وتوزيع طاقتها على الأولويات فقط فى هاتفك، وبالتالي مضاعفة العمر الافتراضي للبطارية.

ويعمل التحديث الجديد على إصلاح مشكلة تكرار إرسال التذكيرات، ويعالج منع إدخال كلمة المرور على شاشة تسجيل الدخول، وكذلك 
حل مشكلة عدم اكتشاف الكاميرا المدمجة عند محاولة استخدامها بعد استخدام تطبيقات الفيديو الجماعية.

كما يعالج macOS Catalina 10.15.5 أيضًا مشكلة تتعلق بأجهزة كمبيوتر Mac المزودة بشريحة Apple T2 Security، حيث لا تظهر مكبرات الصوت الداخلية كجهاز إخراج صوت في اعدادات الصوت.

بالإضافة إلى أنه يعمل على إصلاح مشكلة عدم الاستقرار في تحميل وتنزيل ملفات الوسائط من مكتبة صور iCloud أثناء ترك جهاز Mac الخاص بك على وضع النوم، وإمكانية نقل كميات كبيرة من البيانات إلى وحدات تخزين RAID، وأخيرا لن تكون كل الميزات متاحة للجميع فذلك سيخضع حسب كل منطقة حول العالم.
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