طلب مناقشة عامة بالبرلمان حول إدارة وتطوير الثروة التعدينية

تقدم النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بطلب مناقشة عامة بشأن إدارة وتطوير الثروة التعدينية ، مشيرا إلى أن مصر تمتلك ثروات تعدينية تمثل قيمة حقيقية للاقتصاد المصرى ولكن حتى الان لم يتم الاستفادة منها بالشكل الأمثل وذلك بسبب تعدد جهات الولاية وضعف منظومة الإدار وعدم إحكام الرقابة ونظام الإتاوة المفروضة على أصحاب المحاجر.
وأضاف ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا الأمر ترتب عليه إهدار للمال العام وضعف الإيرادات بالمقارنة بحجم ومساحة المناطق المحددة للثروة التعدينية على اختلاف انواعها.
وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى أن هذا الأمر يستوجب ضرورة التدخل لإصلاح وتطوير المنظومة لتكون تلك الثروة داعمة للاقتصاد القومى المصرى.
وكان قد رفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأسبوع الماضى ، على أن يعاود المجلس انعقاد جلساته، يوم الأحد ٧ يونيو المقبل.
وجاء ذلك بعدما وافق المجلس من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وشهدت الجلسة جدلا حول مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن "هناك عددًا من النواب لم يفهموا فلسفة مشروع قانون بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال"، متابعًا: يبدو أن بعض النواب لم يقرأوا نصوص المواد جيدًا".
وانتقد عبد العال استمرار حال الشركات الخاسرة، قائلا، لا يجوز لوزارة المالية أن تدفع أموالا للشركات الخاسرة، ولكن التزاما منها بحقوق العمال تقدم دعما لتلك الشركات لكي يحصل العمال على مرتباتهم، ولكن ليس الزاما أن تقدم أموالا للشركات المساهمة من موازنة الدولة.
وقال عبد العال: "الجميع يتكلم عن الإدارة سواء فاسدة أو غير مؤهلة، فكيف نعالج ذلك، متابعا: هناك معايير عالمية لهيكلة الشركات، وتحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة".