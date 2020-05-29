طلب مناقشة عامة بالبرلمان حول إدارة وتطوير الثروة التعدينية

تقدم النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بطلب مناقشة عامة بشأن إدارة وتطوير الثروة التعدينية ، مشيرا إلى أن مصر تمتلك ثروات تعدينية تمثل قيمة حقيقية للاقتصاد المصرى ولكن حتى الان لم يتم الاستفادة منها بالشكل الأمثل وذلك بسبب تعدد جهات الولاية وضعف منظومة الإدار وعدم إحكام الرقابة ونظام الإتاوة المفروضة على أصحاب المحاجر.





وأضاف ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا الأمر ترتب عليه إهدار للمال العام وضعف الإيرادات بالمقارنة بحجم ومساحة المناطق المحددة للثروة التعدينية على اختلاف انواعها.





وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى أن هذا الأمر يستوجب ضرورة التدخل لإصلاح وتطوير المنظومة لتكون تلك الثروة داعمة للاقتصاد القومى المصرى.



