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منوعات

طقوس مذهلة.. قبائل غينيا الجديدة تحتفل بمهرجان Sing Sings.. صور

الخميس 28/مايو/2020 - 10:55 م
صدى البلد
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احمد شريف

كشفت صور مذهلة عن التقاليد القديمة التي تجمع الآن القبائل المتنافسة بجزيرة بابوا الجديدة بغينيا، في مهرجان الالوان بالأغاني والرقص.



تظهر صور استثنائية نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، أفراد القبائل وهم يرسمون وجوههم بمزيج مصنوع من الطين والنباتات ويطلونها باللون الأصفر والأسود والأحمر.



وافادت الصحيفة بأنه تم التقاط الوجوه المتعددة الألوان لهذه القبائل خلال أحد مهرجاناتهم الذي يسمى Sing Sings حيث يرقصون ويغنون.



ويصل تعداد القبائل إلى ما يقرب من 60000 نسمة عندما هاجر شعب بابوا من إفريقيا.



وأشارت ديلي ميل إلى انه تم التقاط الصور المذهلة على طول نهر سيبيك ، وهو أطول نهر في جزيرة غينيا الجديدة ، من قبل المصور تريفور كول من إيرلندا الشمالية.



وقال تريفور: "هذه الصور تظهر بعض قبائل العالم من بابوا غينيا الجديدة وهم يزينون أنفسهم بالطقوس القبائلية خلال الاحتفالات.

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