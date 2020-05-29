AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حتى لو موتنا إحنا راضيين.. رسالة مؤثرة من طبيب بمستشفى العزل بالدقهلية.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:01 ص
الدكتور أحمد عطا
الدكتور أحمد عطا السرسي
Advertisements
همت الحسينى
وجه طبيب رسالة مؤثرة للمصريين من داخل مستشفى العزل بتمى الأمديد بالدقهلية.

وقال الدكتور أحمد عطا السرسي لـ صدى البلد : " بنعالج مرضى كورونا من أول يوم بيدخلوا فيه وبنقدملهم كل المتاح حتى لو حياتنا في سبيل إنقاذهم".

واستكمل قائلا:" احنا في ظهر بلدنا ولا يمكن أبدا نتخلى عن مصر ولا نستغنى عنها وإحنا تحت أمرها".

اقرأ أيضا:

وأضاف :"حتى لو موتنا إحنا راضيين .. مستعدين لأي تضحيه وإحنا تحت أمر مصر في أي وقت".

واستكمل أنه لم يرى أهله منذ أسابيع في سبيل إنقاذ مرضى كورونا ، مناشدا المواطنين باتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للعبور من هذه المرحلة الصعبة إلى بر الأمان.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رعاية فائقة.. كواليس التعامل مع مصابى كورونا فى مستشفى العزل بالأقصر

ياريت محدش يستهتر.. طبيب بمستشفى العزل بـ بلطيم يوجه رسالة للمواطنين

بعد تعافيه من كورونا .. طبيب يروي رحلة علاجه ويبعث برسالة للمصريين

حائط صد لمواجهة كورونا.. «بلطيم المركزي» أول مستشفى لعزل الحالات الإيجابية في كفر الشيخ.. صور

بعد وفاة اثنين من الطاقم الطبي .. طبيبة بمستشفى النجيلة توجه رسالة للمواطنين

تحول نتائج ٢٠ حالة مصابة بكورونا لـ سلبية بعزل الدقهلية

ترشيحاتنا

بعد زيادة عدد الإصابات .. 4 خطوات تحميك من الإصابة بفيروس كورونا

إدخار الأموال فى البريد حرام أم حلال؟.. دار الإفتاء تجيب

استشاري مناعة: العزل المنزلي ليس بدعة مصرية.. وهذا الهدف من تطبيق صحة مصر.. فيديو

وفاة الدكتور عبد العزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

وفقا لآخر تحديث.. سعر الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 29-5-2020

دعاء يوم الجمعة لرفع البلاء والأمراض والأوبئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هارلي ديڤيدسون تطرح harley davidson livewire الكهربائي بالكامل.. فيديو و صور

بعد زيادة عدد الإصابات .. 4 خطوات تحميك من الإصابة بفيروس كورونا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو؟