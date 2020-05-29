حتى لو موتنا إحنا راضيين.. رسالة مؤثرة من طبيب بمستشفى العزل بالدقهلية.. فيديو





وقال الدكتور أحمد عطا السرسي لـ صدى البلد : " بنعالج مرضى كورونا من أول يوم بيدخلوا فيه وبنقدملهم كل المتاح حتى لو حياتنا في سبيل إنقاذهم".





واستكمل قائلا:" احنا في ظهر بلدنا ولا يمكن أبدا نتخلى عن مصر ولا نستغنى عنها وإحنا تحت أمرها".





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وأضاف :"حتى لو موتنا إحنا راضيين .. مستعدين لأي تضحيه وإحنا تحت أمر مصر في أي وقت".





واستكمل أنه لم يرى أهله منذ أسابيع في سبيل إنقاذ مرضى كورونا ، مناشدا المواطنين باتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للعبور من هذه المرحلة الصعبة إلى بر الأمان.







