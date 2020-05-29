كلية البنات جامعة عين شمس تعلن عن تعليمات مهمة للطالبات بشأن الأبحاث المقدمة

أعلن الموقع الرسمي كلية البنات جامعة عين شمس تعليمات هامة لطلاب فرق النقل بشأن الأبحاث، على أن تختار كل طالبة من طالبات فرق ومستويات النقل الأولي والثانية والثالثة موضوع واحد من الموضوعات المطروحة والمعلنة لكل مقرر دراسي.





وأوضح الموقع الرسمي أن تقوم الطالبة بإعداد البحث وكتابته على برنامج مايكروسوفت وورد اللغة التى تم بها دراسة المقرر وعلى جميع الطالبات ضرورة الالتزام بالنموذج الاسترشادى للبحث المرسل على الإيميل الرسمى.





أولا: مواصفات البحث:

1 .عدد صفحات البحث من 5 – 10 صفحات.

2 .بالنسبة لنوع وحجم الخط المستخدم فى الكتابة:





إذا كان البحث باللغة العربية يكون :-

Simplified Arabic 14 البحث متن Simplified Arabic 16 Bold الرئيسية العناوين Simplified Arabic 14 Bold الفرعية العناوين

إذا كان البحث باللغة الإنجليزية أو الفرنسية يكون :- Times New Roman 14 البحث متن Times New Roman 16 Bold العناوين الرئيسية Times New Roman 14 Bold الفرعية العناوين هامش الصفحة 5.2 سم فى كل جانب .

ترقيم الصفحات : يكتب أسفل الصفحة فى المنتصف. مراعاة المسافة بين السطور 5.1 سم





3 .هيكل البحث ويشتمل على :

صفحة الغلاف موضح بها اسم وشعار الكلية – الرقم القومى – الفرقة – الشعبة – المادة – أستاذ المقرر – الفصل الدراسى – تاريخ التسليم و صفحة العنوان ويكتب فى منتصف الصفحة.

صفحة الفهرس وتحتوى على العناصر المكتوبة فى البحث وارقام الصفحات مع مراعاة أن الصفحات السابقة ال تدرج ضمن عدد صفحات البحث.

أما عن البحث يشتمل على : 1 مقدمة تتضمن التعريف بالموضوع وأهميته ومحاوره 2 العرض النظري الوافى 3 خاتمة يتم فيها تلخيص ما تم عرضه مع توضيح مدى استفادة الطالبة من الموضوع وتنتهي بعدد من التوصيات المقترحة. 4 المراجع وهى تحتوى على المراجع العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية التى استعانت بها الطالبة فى البحث على أن ال تقل عن 5 مراجع حديثة مع الاستعانة بمصادر بنك المعرفة ، ولا تدرج هذه الصفحة ضمن عدد صفحات البحث. 5 يتم تسمية الملف بإسم المقرر ويحفظ الملف فى صورة pdf وال يزيد عن 10 ميجا بايت .



ثانيا: آلية تسليم الأبحاث وضمان سريتها :- أ. الأقسام الأدبية والتربوية علمى – أدبى:

1 .يتم إرسال الرابط الخاص بكل مقرر إلى الطالبة من خلال الايميل الرسمى.

2 .تقوم الطالبة بالضغط على الرابط وإدخال البيانات الأساسية فى الرابط المرسل الاسم – الكود – الرقم القومى ورفع البحث داخل الرابط طبقا للجدول المعلن.

3 .يتم غلق نظام استلام الأبحاث فى تمام الساعة 11 مساءا يوم الامتحان.



