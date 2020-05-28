لوكوموتيف موسكو يعلن إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا

أعلن نادي لوكوموتيف موسكو الروسي لكرة القدم إصابة أربعة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، بعد خضوعهم للفحص الطبي.





وكشف النادي عن أسماء اللاعبين وهم دميتري بارينوف، أنطون كوتشينكوف، وتيمور سوليمانوف، ورومان توغاريف الذين يعانون حاليا من المرض وتم عزلهم في حجر صحي.





وأضاف النادي أن اللاعبين لا يعانون من أي أعراض وهم في مرحلة العزل الذاتي بمنازلهم الآن.





كما سافر باقي أعضاء لوكوموتيف موسكو إلى معسكر تدريبي خارج موسكو للاستعداد لاستئناف الدوري الروسي في 21 يونيو المقبل.





وفي سياق آخر، أصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.





ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب كثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.