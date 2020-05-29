مارس معه الشذوذ الجنسي.. التفاصيل الكاملة لمقتل مسن على يد عامل بالقليوبية

يخرج كل يوم للبحث عن قوت يومه ورزقه باحثا عن أى عمل بالحلال يؤديه للغير مقابل أجر مادى إلا أن أ موره تغيرت بين يوم وليلة حيث تعرف على موظف بالمعاش الذى طلب منه الذهاب معه الى العمل وتنظيف أحد منازله بإحدى قرى مركز طوخ بمحافظة القليوبية ثم استغل حاجته للمال وظروف الصعبة فى ارتكاب الرذيلة.

جلس عامل اليومية على الأرض وظل يفكر فى طلب الموظف وسط صمت وذهول فى التفكير فى المعصية رغم كبر سنه ورفض الا أن الاخير ظل يضغط عليه؛ مؤكدا له أنه سوف يعطيه كل ما يطلب مقابل ممارسة الشذوذ معه هذه المرة وبالفعل سطر لهما الشيطان نهايتهما المأساوية بعد المشى فى طريق المعصية والحرام التى استمرت بينهما قرابة الـ6 سنوات".





" أنا ارتحت منه للأبد لم يكن أمامى طريق آخر في إنهاء تلك العلاقة سوى التخلص منه" بهذه الكلمات بدأ المتهم بقتل موظف بالمعاش بطوخ بسبب ممارسة الشذوذ الجنسي.





وقال المتهم إنه تعرف على المجني عليه منذ 6 سنوات عندما طلب منه الأخير تنظيف منزله بإحدى قرى مركز طوخ نظير مبلغ مالي ومارس الشذوذ الجنسي أكثر من مرة.





وأضاف المتهم أنه أثناء تنظيف المنزل طلب منه المجني عليه أن يذهب معه لتنظيف منزله الآخر الكائن بمنطقة نائية بالقرية بحجة أنه رجل مسن نظير أجر مضاعف فوافق على الفور وذهب معه إلى المنزل، وأغراه بالمال نظير ممارسة الرذيلة معه فوافق المتهم في لحظة ضعف لاحتياجه للنقود.





وأشار المتهم إلى أنه مارس الرذيلة مع المجني عليه نظير أجر مادي حتى كره نفسه وقرر التخلص منه، مضيفا أنه في يوم الواقعة استل مطواة وأثناء مقابلته المجني عليه بالمنزل سدد له 12 طعنة ثم سرق مبلغا ماليا كان بحوزة القتيل وهاتفه المحمول.





من ناحية اخرى قررت نيابة مركز طوخ بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها القليوبية حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل موظف بالمعاش في قرية الصفا بسبب ممارسة الشذوذ الجنسي.

كما صرحت النيابة العامة بدفن جثة المجني عليه عقب مناظرة الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود العيان.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالقليوبية فى واقعة العثور على جثة مزارع مقتولا في ظروف غامضة داخل منزله بطوخ بمحافظة القليوبية أن وراء الواقعة عاطل مارس مع المجني عليه الشذوذ وقتله عقب ذلك.

ألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبسه المتهم والتصريح بدفن الجثة واستعجال تقرير الطب الشرعي عن مناظرة الجثة وطلب تحريات المباحث.





تلقي المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ بلاغا من س م ز ربة منزل باكتشافها وفاة زوجها المدعو ا ا ش مزارع، داخل مسكنه ومصاب بجروح بالوجه والرقبة.





وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتمكن لرجال المباحث إلى التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو ط ا ط عاطل وتمكن الرائد حسام الحسيني معاون مباحث المركز من ضبط المتهم.