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رياضة

أخبار الرياضة: خالد الغندور يصف جماهير الأهلي بـ الغباء.. مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

الخميس 28/مايو/2020 - 11:07 م
خالد الغندور
خالد الغندور
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، التي جاءت كالآتي:


أشارت تقارير صحفية إنجليزية، الى إحتمال خوض مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزية خارج أسوار ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز، وذلك بعد أن أعلنت الرابطة بشكل رسمي إستئناف المسابقة.


اتهم خالد الغندور نجم الزمالك السابق جماهير الأهلي بتزوير العديد من الأمور التي تخص القلعة البيضاء في الآونة الأخيرة.



وجه نادي الزمالك رسالة دعم لـ محمود عبد الرازق شيكابالا نجم وقائد الفريق عقب هجوم بعض الجماهير عليه خلال الأيام الماضية والإساءة له ولأسرته.



أبلغ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأندية بموعد عودة مسابقة الدوري الانجليزي " بريميرليج"، بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



أعلنت الحكومة الإيطالية بشكل رسمي موافقتها على استئناف بطولة الدوري الإيطالي "الكالشيو" بعد الاجتماع الذي عقد مساء اليوم مع رئيس 
اتحاد كرة القدم، وتوقف النشاط في مارس الماضي؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد


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