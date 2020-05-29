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حوادث

شرط توقيع العقوبة.. النقض توضح هذه الحالة

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:54 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
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محمد عبدالله

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها شرط توقيع العقوبة .

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جاء في حيثيات الحكم أنه شرط توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة ٣ / ٢٣٤ عقوبات ووقوع القتل تأهبا لفعل جنحة أو تسهيلها وارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب من العقوبة. وجوب قيام رابطة السببية بين القتل والجنحة. لا يكفي قيام علاقة الزمنية بينها. على المحكمة في حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة أن تبين غرض الجاني من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والجنحة. انتهاء الحكم إلى أن قصد الطاعن من ارتكاب القتل العمد هو ارتكاب جنحة السرقة دون استظهار هذا القصد وإقامة الدليل على توافره في حقه بما يقيم علاقة السببية بين القتل والحجز دون وجه . قصور مثال لتسبيب معيب لاستظهار رابطة السببية في جريمة قتل عمد مرتبطة بجنحة . جمع الحكم المطعون فيه في قضائه بين الاقتران والارتباط وجعلهما عماده في إنزال عقوبة الاعدام بالطاعن . قصور . أثره ؟.

 

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