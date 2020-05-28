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توك شو

شيكابالا: الاختيار خلى الناس تبص لموضوع الشهداء بنظرة تانية.. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 11:39 م
شيكابالا
شيكابالا
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عبد الخالق صلاح
قال محمود عبد الرزاق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، إنه كان يتابع العديد من المسلسلات التي عرضت في سباق دراما رمضان 2020، ومنها« الاختيار _ البرنس _ الفتوة _ 100 وش». 


واثني شيكابالا خلال حلقة اليوم من برنامج « التاسعة»، المذاع على «القناة الأولى»، على مسلسل الاختيار وتجسيد حياة البطل الشهيد أحمد منسي، قائلا: «نفسي في كل رمضان يتم انتاج عمل زي الاختيار.. خلى الناس تبص لموضوع الشهداء بنظرة تانية».

وأشار شيكابالا، إلى أن من يشاهد المسلسل يعرف قدر التضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة؛ لافتا إلى أن هؤلاء الأبطال يضحون بأنفسهم من أجل حماية المصريين.

مسلسل الأختيار يجسد ملحمة من ملاحم القوات المسلحة في حماية أرض الفيروز سيناء؛ ويحكي عن الكتيبة 103 صاعقة بقيادة الشهيد العقيد أحمد منسي؛ الذي جسده دروه النجم أمير كرارة. 
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