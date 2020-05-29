أخبار التوك شو: أستاذ أمراض صدرية يكشف سر وفيات كورونا.. أردوغان يخرج العصابات من السجون و 63 برلمانى ينشقون عن حزبه.. ترامب يطالب بفرض قوانين أمريكية على مواقع التواصل

نشر موقع "صدى البلد" أمس، الخميس، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:



