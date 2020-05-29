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توك شو

أخبار التوك شو: أستاذ أمراض صدرية يكشف سر وفيات كورونا.. أردوغان يخرج العصابات من السجون و 63 برلمانى ينشقون عن حزبه.. ترامب يطالب بفرض قوانين أمريكية على مواقع التواصل

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:00 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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أسامة علي
نشر موقع "صدى البلد" أمس، الخميس، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

قال الدكتور محمد صدقي، أستاذ ورئيس قسم الصدر بجامعة الأزهر، إن فيروس كورونا عادي جدا ونسبة خطورته قليلة، معقبا: يمكن عزل المصابين به في المنازل دون الحاجة للمستشفيات. 

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس على الأمر التنفيذي الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه لن يغلق حسابه على تويتر.

قال المحلل السياسي التركي، فايق ديلو، إن أردوغان بدأ عمليات مشبوهة لإضعاف المعارضة التركية، خاصة بعد نجاحها ضده فى إسطنبول.

قالت مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، سبقنا الأمم المتحدة في وضع سياسات للتعامل مع المرأة فى ظل تفشى أزمة كورونا، حيث تم إعداد ورقة سياسات خاصة بالمرأة فى جائحة كورونا.

قال محمد نجم الباحث الاقتصادى، إن الأزمة الاقتصادية التي سببها انتشار جائحة فيروس كورونا، بدأت من أواخر شهر فبراير.

قال أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق أنه شعر بحرية كبيرة بعدما ترك منصبه كـ رئيس لوزراء تركيا في عهد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

أذاعت فضائية روسيا الويم لقطات يظهر من خلالها إصابات بين عدد من طاقم ركاب سفينة نقل كويتية حيث تم إصابة 6 من الطاقم الكويتي المتواجد على السفينة.

قال المطرب أحمد سعد، إنه يحب الألبوم الديني؛ موضحا انه تربي على القرآن الكريم والابتهالات. 

عرضت فضائية TEN مقطع فيديو لعدد من أعضاء جيش مصر الأبيض، وهم يوجهون رسائل إلى الشعب المصري، عقب الدعوات التي انطلقت مؤخرًا حول تقديم استقالاتهم.

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه يمكن تعديل  إجراءات الإغلاق العام في البلاد بداية من الإثنين المقبل. 
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