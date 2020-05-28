نشرة السوشيال ميديا .. أحمد موسى يوجه رسائل إلى اللص الهارب.. أبو هشيمة يشعل انستجرام.. متابعة تحرج مي عمر

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية :
نشر الفنان شريف منير عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام "، صورة جديدة بصحبة ابنته اسما , لتهنئتها بعيد ميلادها.
نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، صورة جديدة له بصحبة الفنانة ياسمين صبرى ، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام ".
نشر احمد حسام ميدو لاعب المنتخب المصري السابق , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات الصغيرة " تويتر " تغريدة جديدة , معبرا عن فرحته بعودة الدورى الإنجليزى فى منتصف الشهر المقبل.
نشر الاعلامى احمد موسى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " مجموعة صور لاطباء دول العالم بما فيهم مصر، بعدما قال الارهابى محمد على إن الأطقم الطبية في مصر لا ترتدي نفس ملابس الوقاية في الدول الأوروبية والولايات المتحدة.