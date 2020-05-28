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منوعات

نشرة السوشيال ميديا .. أحمد موسى يوجه رسائل إلى اللص الهارب.. أبو هشيمة يشعل انستجرام.. متابعة تحرج مي عمر

الخميس 28/مايو/2020 - 11:43 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية :

نشر الفنان شريف منير عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام "، صورة جديدة بصحبة ابنته اسما , لتهنئتها بعيد ميلادها. 


نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة،  صورة جديدة له بصحبة الفنانة ياسمين صبرى ، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام ". 

نشر احمد حسام ميدو لاعب المنتخب المصري السابق , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات الصغيرة " تويتر " تغريدة جديدة , معبرا عن فرحته بعودة الدورى الإنجليزى فى منتصف الشهر المقبل. 

نشر الاعلامى  احمد موسى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " مجموعة صور لاطباء دول العالم بما فيهم مصر، بعدما قال الارهابى محمد على إن الأطقم الطبية في مصر لا ترتدي نفس ملابس الوقاية في الدول الأوروبية والولايات المتحدة. 

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