أخبار الحوادث.. مختل عقليا يطعن نجله واثنين آخرين.. حبس شخصين قتلا مسنا حاول اغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات

نشر قسم الحوادث في موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية جاء أبرزها كالآتي:









واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات.





تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات مسجلة، مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.









لقي مواطن بمدينة الزقازيق مصرعه متأثرا بأصابته بطعنه علي يد مختل عقليا عقب وصوله المستشفي الجامعي،فيما أصاب المتهم نجله وسيدة تصادف مرورها بالشارع عقب تعرضه لنوبة هياج بشارع "فاروق" بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.













قررت النيابة العامة بكوم حمادة، برئاسة المستشار أحمد رضوان، رئيس النيابة، اليوم الخميس، حبس موظف بالوحدة المحلية بكوم حمادة لنشره فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم فيه أنه المهدي المنتظر وترويجه أفكارا مغلوطة عن الدين الإسلامي.









قررت نيابة مركز طوخ بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها القليوبية حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل موظف بالمعاش في قرية الصفا بسبب ممارسة الشذوذ الجنسي.









لقيت سيده عراقيه الجنسيه مصرعها اثر اصطدام جرار قطار بدراجه بخاريه ، حيث يستقلها نجلها وكانت برفقته باحدى قرى الدقهلية.









قررت النيابة الإدارية للثقافة احالة 13 مسئولًا بالأمن في قطاع الفنون التشكيلية للمحاكمة التأديبية لعدم أداء العمل بدقة وارتكابهم ما من شأنه المساس بمصلحة مالية لجهة عملهم.













أمرت نيابة شمال القاهرة بحبس شخصين بمنطقة روض الفرج ، 4 أيام علي ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، وذلك لاتهامهم بقتل مسن أثناء محاولته اغتصاب فتاة معاقة ذهنيا.



