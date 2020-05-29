شيكابالا يكشف عن روتين يومه في الحجر الصحي

كشف محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، أنه يخوض التدريبات بكل قوة، استعدادا لعودة النشاط الرياضي مرة أخرى في القريب العاجل.



وأوضح "شيكابالا" في تصريحات لـ القناة الاولى أن الفترة الحالية صعبة للغاية على الجميع، ويقوم اللاعبين بالتدريب في المنازل، مع التواصل دائما مع الجهاز الفني عبر جروب "واتس أب".

واشار شيكابالا أن عودة الدوري المصري في الوقت الحالي، أمر صعب من وجهة نظره، خاصة وأن الجميع يرى زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الوقت الحالي.

وأشار انه يجب الحفاظ على سلامة المواطن في المقام الأول، في ظل أيضا ضيق الوقت.

وأكمل "شيكابالا" أن الدوري المصري يختلف تماما عن الدوري الألماني، في ظل أن الأخير يتبقى فيه مباريات قليلة، بينما لا يزال هناك دور ثاني كامل في الدوري المصري، علاوة على أختلاف الأجواء بين البلدين والالتظام.