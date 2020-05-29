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رياضة

شيكابالا يكشف عن روتين يومه في الحجر الصحي

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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ملك موسي
كشف محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، أنه يخوض التدريبات بكل قوة، استعدادا لعودة النشاط الرياضي مرة أخرى في القريب العاجل.

وأوضح "شيكابالا" في تصريحات لـ القناة الاولى أن الفترة الحالية صعبة للغاية على الجميع، ويقوم اللاعبين بالتدريب في المنازل، مع التواصل دائما مع الجهاز الفني عبر جروب "واتس أب".
واشار شيكابالا أن عودة الدوري المصري في الوقت الحالي، أمر صعب من وجهة نظره، خاصة وأن الجميع يرى زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الوقت الحالي.
وأشار انه يجب الحفاظ على سلامة المواطن في المقام الأول، في ظل أيضا ضيق الوقت.
وأكمل "شيكابالا" أن الدوري المصري يختلف تماما عن الدوري الألماني، في ظل أن الأخير يتبقى فيه مباريات قليلة، بينما لا يزال هناك دور ثاني كامل في الدوري المصري، علاوة على أختلاف الأجواء بين البلدين والالتظام.
وشدد لاعب الفريق الأبيض أنه كان يتابع العديد من المسلسلات خلال شهر رمضان الماضي وفي مقدمتهم الاختيار الذي جسد حياة شهيد الجيش أحمد المنسي، وأيضا مسلسلي بـ100 وش والبرنس، مؤكدا أنه يتمنى تكرار تجربة مسلسل الاختيار كل موسم لتوعية الشعب المصري.
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