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تعليم

طب حلوان تستقبل استفسارات الطلاب عبر صفحتها على الفيسبوك

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت كلية الطب  بجامعة حلوان  ضوابط عمل المشاريع البحثية الخاصة بها للطلاب المستجدين والباقين للإعادة و المحملين بمواد تخلف.


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وأوضح اتحاد طلاب الكلية  أنه على الطلاب الراغبين فى طرح اى استفسارات بشٱن المشاريع البحثية ، أو أى مشكلة في كتابة البحث ، التواصل معهم عبر صفحاتهم الرسمية على الفيسبوك .

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جاء ذلك بعد أن أعلن المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى أنه قد تقرر رسميا استبدال امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالمعاهد والجامعات المصرية ، بمشاريع بحثية.

وذلك بسبب أزمة تعليق الدراسة و جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وسط التجمعات الطلابية 
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