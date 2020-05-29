طب حلوان تستقبل استفسارات الطلاب عبر صفحتها على الفيسبوك

أعلنت كلية الطب بجامعة حلوان ضوابط عمل المشاريع البحثية الخاصة بها للطلاب المستجدين والباقين للإعادة و المحملين بمواد تخلف.









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وأوضح اتحاد طلاب الكلية أنه على الطلاب الراغبين فى طرح اى استفسارات بشٱن المشاريع البحثية ، أو أى مشكلة في كتابة البحث ، التواصل معهم عبر صفحاتهم الرسمية على الفيسبوك .





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جاء ذلك بعد أن أعلن المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى أنه قد تقرر رسميا استبدال امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالمعاهد والجامعات المصرية ، بمشاريع بحثية.



