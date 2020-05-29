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تعليم

عميد سياسة القاهرة يتوقع زيادة عدد الإصابات والوفيات بـ كورونا الأسبوعين القادمين

الجمعة 29/مايو/2020 - 02:07 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله علي
نشر الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحديثا للجدول الأسبوعي لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى زيادة الأعداد من أسبوع لأسبوع في متوسط عدد الوفيات ومتوسط عدد الحالات المصابة المكتشفة يوميا.


وقال السعيد، في تصريح له: إن زيادة معدل الوفيات هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي بنسبة ١٩.٢% حيث زاد المتوسط اليومي للوفيات من ١٨ حالة وفاة إلي ٢١ حالة ( إجمالي عدد الوفيات الأسبوع الماضي ١٢٥ وهذا الأسبوع ١٤٩). 

وأضاف محمود السعيد أن معدل الزيادة في أعداد الوفيات من أسبوع لأسبوع ليست هي الأكبر مقارنة بالأسابيع الماضية حيث وصلت الزيادة في الأسبوع الماضي إلى معدل يزيد عن ٤٠%. 


وأشار عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن الزيادة في الإصابات المكتشفة معدلها كبير يصل إلي ٣٩% مقارنة بالأسبوع الماضي 


وتابع السعيد، أنه "طبقا لما هو معلن رسميا من المتوقع استمرار الزيادة خلال الأسبوعين القامين ونرجو من الله عز وجل أن تكون زيادات طفيفة أو أن يشملنا برحمته ولا تحدث زيادات من الأصل".
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