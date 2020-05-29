بعد تردد اسم كوليبالي الهارب من الأهلي.. تعرف على أبرز الهاربين في الدوري المصري

أزمة هروب المواهب في الكرة المصرية مستمرة منذ سنوات طويلة، فبعد تداول اسم سليمان كوليبالي مهاجم الأهلي الهارب تحتم علينا تذكيركم بالهاربين في الدوري المصري.





تضم قائمة الهاربين من الدوري المصري مجموعة من اللاعبين الأشهر في مصر.





ابراهيم سعيد ..

إبراهيم سعيد أبرزهم، حيث تم تصعيد اللاعب للفريق الأول بالنادي الأهلي بسبب موهبته الكبيرة، ليفاجئ الجميع عام 2001 بالهروب قبل مباراة القمة أمام الزمالك بـ 48 ساعة، إلى بلجيكا من أجل الانضمام لصفوف "جنت".





وكان من المقرر انتقال سعيد الى باريس سان جيرمان الفرنسي وفق للاتفاق مع وكيله، إلا أنه عاد إلى مصر واعتذر وتم توقيع عقوبة عليه وارتدى قميص الأهلي مرة أخرى قبل أن يرحل مرة أخري ويلعب للزمالك.





هاني سعيد

هاني سعيد مدير الكرة بنادي بيراميدز الحالي، يعد أحد أبرز ناشئي الأهلي الذين سافروا سرا للانضمام إلى نادي باري الإيطالي، وهو في عمر الـ18 عاما، بعدما تألق في بطولة كأس العالم للناشئين بالقاهرة عام 97، كما سار على درب هاني سعيد زميله أشرف أبو زيد الذي انتقل للدوري الإيطالي إلا أنه عاد إلى مصر سريعا واعتزل بعدها بسبب الإصابة.









احمد حسن كوكا

أحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا البرتغالي والمنتخب الوطني، أحد مواهب الأهلي التي سافرت سرا للاحتراف الأوروبي في نادي ريو آفي البرتغالي، بعدما تم تصعيده للفريق الأول عام 2011 على يد البرتغالي مانويل جوزيه ولم يكن عمره تجاوز الـ18 عاما، وتنبأ الجميع بمستقبل كبير له، إلا أنهم تفاجأوا بهروب اللاعب إلى النادي البرتغالي، واتهم وقتها نجل الخواجة البرتغالي بالتسبب في هروب اللاعب خاصة أنه يعمل كوكيل لاعبين وكان وسيطا في صفقة انتقاله لنادي ريو آفي، لينتقل بعدها لعدة أندية.





شيكابالا

هرب محمود عبد الرازق شيكابالا من ناشئين نادى الزمالك ، من أجل الاحتراف في صفوف باوك اليوناني، فى عام 2005 مجانا، ولعب معهم لعامين 23 مباراة فقط.





ولم يستمر شيكابالا في مشواره الاحترافي لفترة طويلة الا وأنه، عاد مرة اخرى لمصر ليلعب للإسماعيلي ثم يعود مرة اخرى للزمالك





عصام الحضري

فاجأ عصام الحضري حارس مرمى الأهلي السابق الجميع بالهروب إلى سيون السويسري في شتاء عام 2008، بعد رفض الإدارة الحمراء الموافقة على احترافه.



