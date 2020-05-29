أهم الأخبار .. مصر تتخطى 1000 إصابة بـ كورونا في اليوم ..أمريكا تعتزم معاقبة الصين..ومصير حساب ترامب على تويتر

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

بسبب هونج كونج.. الولايات المتحدة تعتزم معاقبة الصين بهذا الأمر

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن اعتزام إدارة الرئيس دونالد ترامب .. للمزيد اضغط هنا

20 ألف إصابة .. الصحة تعلن تفاصيل عداد كورونا فى مصر وعدد الوفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 154 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي.. للمزيد اضغط هنا

بعد إصابة محمود سعد .. موظفو الجبلاية تحت الحجر الصحي وشادي محمد استثناء

قررت اللجنة الطبية لاتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان إخضاع العديد من موظفى الجبلاية الحجر الصحي المنزلى ...للمزيد اضغط هنا

ربنا يزيح الغشاوة من قلوبهم.. أول تعليق من رجاء الجداوي على شائعة وفاتها

أعربت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي عن حزنها من استمرار نشر الأخبار الكاذبة ببعض المواقع الإخبارية حول وفاتها.. المزيد اضغط هنا

بعد توقيع الأمر التنفيذي.. ترامب يكشف مصير حسابه على موقع تويتر

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، مصير حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد ازمته مع الموقع ...للمزيد اضغط هنا

هنفتح البلد إزاى؟ .. رسالة قوية من عمرو أديب بعد قفزة إصابات كورونا فى مصر

علق الإعلامي عمرو أديب على الأرقام التي سجلتها وزارة الصحة جراء الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19..للمزيد اضغط هنا

عزل منزلي.. محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة مخالطة مستشاره المصاب بكورونا

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه بصحة جيدة ولم يكن.. للمزيد اضغط هنا