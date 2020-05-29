استعيدي جمال شعرك.. 5 ماسكات من البيض لخصلات ناعمة ومفرودة

إذا كنت تنتبه إلى نصائح العناية بالشعر من الأمهات والجدات ، فلا بد أنك لاحظت الضغط على استخدام صفار البيض. البيض له فوائد كبيرة لتغذية الشعر وليس من المفاجئ أنه تطور كعلاج منزلي خالٍ من الضجة ليوم الشعر السيئ.
إليك بعض الطرق التي يمكنك استخدامها.
قناع البيض
من أجل استخدام صفار البيض كقناع للشعر ، خذ من اثنين إلى ثلاثة بيضات كاملة. يمكنك إضافة بعض قطرات من عصير الليمون لإخفاء الرائحة. اضربه جيدًا وضعيه على شعرك. احتفظ به لمدة 20 دقيقة ثم اغسله بالماء البارد.
قناع البيض والموز والعسل
خذ بيضة واحدة وملعقة كبيرة من الحليب و 5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وموز مهروس. اخلطهم في معجون ناعم وضعه على فروة رأسك. اتركي هذا قليلًا ثم اغسليه بالشامبو
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قناع البيض والمايونيز
خذ ملعقة كبيرة من المايونيز وأضف إليها بيضة واحدة. اخلطي جيدًا في وعاء وضعيه على الجذور. احتفظ بها لمدة ساعة ثم اغسلها بالشامبو.
البيض وزيت جوز الهند
من أجل عمل هذا القناع ، خذ صفار البيض وأضيفي إليه زيت جوز الهند والعسل. اخلطي هذا جيدًا ثم ضعيه على شعرك. استمر في تدليك فروة الرأس.
قناع البيض وزيت الزيتون
خذ بيضة واحدة واخلطها مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. اخلطهم جيدًا وضعه على فروة رأسك. اترك هذا لمدة 15-20 دقيقة واغسله بالماء البارد