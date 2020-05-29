AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

استعيدي جمال شعرك.. 5 ماسكات من البيض لخصلات ناعمة ومفرودة

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
إذا كنت تنتبه إلى نصائح العناية بالشعر من الأمهات والجدات ، فلا بد أنك لاحظت الضغط على استخدام صفار البيض. البيض له فوائد كبيرة لتغذية الشعر وليس من المفاجئ أنه تطور كعلاج منزلي خالٍ من الضجة ليوم الشعر السيئ.

إليك بعض الطرق التي يمكنك استخدامها.

قناع البيض
من أجل استخدام صفار البيض كقناع للشعر ، خذ من اثنين إلى ثلاثة بيضات كاملة. يمكنك إضافة بعض قطرات من عصير الليمون لإخفاء الرائحة. اضربه جيدًا وضعيه على شعرك. احتفظ به لمدة 20 دقيقة ثم اغسله بالماء البارد.

قناع البيض والموز والعسل
خذ بيضة واحدة وملعقة كبيرة من الحليب و 5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وموز مهروس. اخلطهم في معجون ناعم وضعه على فروة رأسك. اتركي هذا قليلًا ثم اغسليه بالشامبو


قناع البيض والمايونيز
خذ ملعقة كبيرة من المايونيز وأضف إليها بيضة واحدة. اخلطي جيدًا في وعاء وضعيه على الجذور. احتفظ بها لمدة ساعة ثم اغسلها بالشامبو.



البيض وزيت جوز الهند
من أجل عمل هذا القناع ، خذ صفار البيض وأضيفي إليه زيت جوز الهند والعسل. اخلطي هذا جيدًا ثم ضعيه على شعرك. استمر في تدليك فروة الرأس.

قناع البيض وزيت الزيتون
خذ بيضة واحدة واخلطها مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. اخلطهم جيدًا وضعه على فروة رأسك. اترك هذا لمدة 15-20 دقيقة واغسله بالماء البارد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرد طبيعي.. أفضل ماسك للشعر الخشن والمتساقط

بـ4 مكونات من مطبخك تخلصى من جميع مشاكل الشعر

استغلي الحجر المنزلي.. وافردي شعرك بمكونات طبيعية في العيد

طبيعي وسهل.. قناع لشعر ناعم وبدون تقصيف

ترشيحاتنا

وفاة الدكتور عبد العزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

رفع درجة الاستعداد القصوى في الزمالك.. تفاصيل

لعشاق التسوق عبر الإنترنت.. أفضل مواقع للشراء في 2020.. صور

استشاري مناعة: العزل المنزلي ليس بدعة مصرية.. وهذا الهدف من تطبيق صحة مصر.. فيديو

أحمد وفيق: قضيت فترة كورونا في التمثيل.. والتعامل مع التكنولوجيا بطريقة خاطئة يؤدي لكارثة

كيف أثر تهديد ترامب بغلق فيسبوك وتويتر على الأسهم الأمريكية.. نهاية حزينة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو؟

بالتربون .. غادة عبد الرازق بملابس محجبات تثير الجدل على إنستجرام

في أحدث جلسة تصوير .. رحاب الجمل بمكياج مختلف.. والجمهور: يعنى كده مش هنعرفك ياعبير