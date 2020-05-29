معركة عنيفة .. اثنان من ذكر الزراف يدخلان في شجار.. شاهد

في مشهد غير مألوف دخل اثنان من ذكور الزراف في قتال عنيف بالارجل في مشاجرة فريدة من نوعها.





ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، نشرت أنجيلا فيرجسون ، 28 عامًا ، من شلالات فيكتوريا ، زيمبابوي ، مقطعًا كوميديًا يظهر أحد ذكور الزراف يلوي عنق ذكر اخر بساقه ، مما أدى هذا الأمر إلى مواجهة عنيفة بين الذاكرين.





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وأشارت الصحيفة أن رقبت ذكر الزراف الأصغر لويت أسفل ساق الزراف الذكر الذي يكبره في السن والحجم ، ليدخلان بعدها في شجار مريب وعنيف بين الحيوانين.





وبعد هذا الاشتباك ظل ذكران الزراف يركلان بعضهم بأقدامهم الطويلة، في صراع ساخر ونضحك.





قالت عالمة الأحياء، فيرجسون ، إن السلوك غير المعتاد تم التقاطه من قبل متطوع في صندوق الأسد الأفريقي والبحوث البيئية (ALERT) في حديقة زامبيزي الوطنية ، بزيمبابوي في مارس.