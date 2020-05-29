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تعليم

للاستفادة من الوقت.. إدارة الوافدين توجه نصائح لطلابها أثناء البقاء في المنزل

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:31 م
التعليم العالى و
التعليم العالى و البحث العلمى
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نهلة الشربيني
وجهت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعض النصائح للطلاب لتجنب العادات الخاطئة أثناء البقاء في المنزل لفترات طويلة بسبب تعليق الدراسة وحظر التجوال، واستبدالها بعادات يومية مفيدة.

ونشرت إدارة الوافدين مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"معلقة: "عشان نحمي نفسنا لازم نلتزم بالإجراءات المقترحة من الجهات المسؤولة.. تعالوا نساعد بعض بأفكار نستغل بيها وقتنا صح ".

وتواصل إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في استقبال الطلاب الجدد حيث قالت الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة العامة للوافدين إن الإدارة تنظم عدد من الحملات الترويجية في إطار مبادرة إدرس في مصر والتي توفر التقديم أونلاين.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق قناة يوتيوب يتم من خلالها تم نشر فيديوهات ترويجية وشرح كيفية التقديم بالإضافة إلى عرض بعض الصور من أماكن إقامة الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية.

ويتم التقدم للاتحاق بالجامعات المصرية إلكترونیًا من خلال مبادرة ادرس في مصر.
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