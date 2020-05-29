وزراء ونجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد زاهي حواس .. فيديو

احتفل العديد من نجوم الفن والإعلام بعيد ميلاد العالم الأثري دكتور زاهى حواس عبر بث فيديوهات تهنئة.





قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى " كل عام وأنت طيب واصفه "حواس" بـ أنه من أهم الشخصيات المؤثرة لجيل يفكر محليا و يعمل دوليا خاصة أن لديه متابعين من كل أنحاء العالم .





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ووجه وزير الثقافة الأسبق الدكتور فاروق حسني فى رسالة التهنئة قائلا : كل سنة و أنت طيب نحن أصدقاء منذ سنوات طويلة وعملنا سويا و كان لك باع كبير فى إثراء الحياة الثقافية .



