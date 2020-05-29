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ثقافة

وزراء ونجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد زاهي حواس .. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:55 ص
دكتور زاهى حواس
دكتور زاهى حواس
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محمد الاسكندرانى
احتفل العديد من نجوم الفن والإعلام بعيد ميلاد العالم الأثري دكتور زاهى حواس عبر بث فيديوهات تهنئة.

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى " كل عام وأنت طيب واصفه "حواس" بـ أنه من أهم الشخصيات المؤثرة لجيل يفكر محليا و يعمل دوليا خاصة أن لديه متابعين من كل أنحاء العالم .


ووجه وزير الثقافة الأسبق الدكتور فاروق حسني فى رسالة التهنئة قائلا :  كل سنة و أنت طيب نحن أصدقاء منذ سنوات طويلة وعملنا سويا و كان لك باع كبير فى إثراء الحياة الثقافية .

وضمنت قائمة المهنيين كلا من " وزير السياحة الأسبق هشام زعزوع ، رجل الأعمال نجيب ساويرس ، الفنانة الهام شاهين ، الفنانة راغدة ، هالة صدقى ، الفنان احمد شاكر ، مى نور الشريف ".
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