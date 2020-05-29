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محافظات

محافظ الوادي الجديد: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:37 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

سجلت محافظة الوادي الجديد، 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مركزي الخارجة والداخلة.



أكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، في بيان صحفي، نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة عبر موقع فيس بوك، أن حالات الإصابة بالمرض ارتفعت  إلى 68 حالة منهم 8 حالات وفاة و33 حالة تعاف.



ولفت الزملوط، إلى تسجيل حالة  في مدينة الخارجة، و6 حالات في قرى " الهنداو – الجديدة – غرب الموهوب – الشيخ والي" بمركز الداخلة، وهي من المخالطين للمصابين والوافدين من خارج المحافظة، ولا توجد حالات لم يجر تحديد مصدر إصابتها.



أضاف المحافظ، تخصيص رقمين هما (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض مرضية لفيروس كورونا، مطالبًا المواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يومًا لحين التأكد من سلامتهم.


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