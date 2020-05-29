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مرأة

سريعة وسهلة.. طريقة عمل الدجاج المحمر بالكيس بالفرن

الجمعة 29/مايو/2020 - 02:26 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تعد طريقه الدجاج المحمر بالكيس بالفرن هي اسهل طريقة يمكن ان تلجأ اليها ربة المنزل لتحضير الدجاج بسهولة 

المقادير:
دجاجة كاملة
كيس حراري  
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1/4 كوب عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة خل
2 ملعقة كبيرة بهارات الكاري
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة
1 ملعقة صغيرة كركم
2 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة بابريكا (فلفل حلو)
1/2 ملعقة صغيرة شطة
6 فص ثوم مهروس
1 ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم
1 قرن فلفل أخضر مفروم ناعم
1 حبة كبيرة بصل مقطع أرباع


طريقة التحضير
سخني الفرن إلى درجة حرارة 180مْ ثم احضري كيس فرن خاص للدجاج
باستخدام السكين اعملي في منطقة الصدر والفخذ شقوق
في طبق عميق ضعي زيت الزيتون، عصير الليمون، الخل، البهارات، الكمون، الكزبرة، الكركم، الملح، الفلفل، البابريكا،الشطة، الثوم، الزنجبيل، الفلفل، قلبي ليخلتط. ثم وزعيه داخل وخارج الدجاجة، ضعي قليل من خلطة البهارات على الخضراوات
ضعي البصل في داخل الدجاجة
ضعي الدجاجة والخضراوات (كوسا بطاطا جزر) في داخل الكيس و أقفليه كما هو مفصَل على الغلاف
ضعي كيس الدجاج في صينية و أدخليه الفرن لمدة ساعة ونصف الى ان ينضج الدجاج ويصبح لونه ذهبي
اخرجي الدجاج من الفرن ودعيه 10دقائق ثم قصي الكيس بحذر (لخروج البخار المتكون في الكيس بسرعة) ضعي الدجاج و الخضروات في طبق التقديم
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