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تكنولوجيا

أفضل أجهزة ذكية للمنزل فى 2020..كيف تشتريها..صور

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:00 ص
أفضل أجهزة ذكية للمنزل
أفضل أجهزة ذكية للمنزل فى 2020..كيف تشتريها..صور
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قسم التكنولوجيا
توفر الأجهزة الذكية المنزلية على الكثيرين القيام ببعض الأنشطة المنزلية بسهولة باستخدام وسائل تكنولوجية مريحة، فمنها السماعة الذكية وأدوات المساعدة الصوتية والإضاءة الذكية وغيرها الكثير، لذلك يرصدها لكم موقع "صدى البلد" خلال التقرير التالي، لتسهيل عملية الإختيار على القارىء.

وبحسب موقع cnet التقني، توجد قائمة بالأجهزة المنزلية الذكية التى يمكن استخدامها كأحد وسائل الراحة، بالإضافة لأماكن توافرها وشراءها إلكترونيًا، من اجل الحفاظ على بقاء الكثيرين بالمنزل قدر الإمكان بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجCOVID-19.


1- سماعة Amazon Echo Dot (الجيل الثالث) - أفضل مكبر صوت ذكي


تتفوق هذه السماعات المُكبرة على منافستها الأقوى Google Home Mini، نظرًا لأنها تدعم المزيد من المهارات والتوصيل بأجهزة الطرف الثالث، وتأتى السماعة بسعر 50 دولار أمريكي، ويمكن شراءها من على منصات مثل أمازون بسعر مخفض يقدر بـ 30 دولار، ما يعادل 475 جنيهًا مصريًا.

2- سماعة Google Nest Mini - أفضل مكبر صوت ذكي بديل آخر


تعد نسخة Google Nest Mini هى نسخة مطورة ومتفوقة على سابقتها Google Home Mini، حيث تم تحسين جودة الصوت وإمكانية تثبيتها على الحوائط، وإمكانية إصدار أوامر صوتية حتى فى ظل انقطاع الإنترنت، وإضافة مؤشرات LED تساعد فى التعامل مع مستويات الصوت بشكل أفضل، وتتوافر السماعة بسعر 29 دولار أمريكي  ما يعادل 459 جنيهًا مصريًا، على منصة walmart للبيع الإلكتروني.

3- شاشة Google Nest Hub - أفضل شاشة ذكية


تمكنت جوجل من تعديل وجهة نظر المستخدمين فى شاشاتها الذكية، خاصة بعدما قدمت أمازون شاشتها الذكية Echo Show الأفضل على الإطلاق، سواء من ناحية التصميم أو المساعدة الصوتية، وتحصل الشاشة على نفس المميزات التى يقدمها مساعد جوجل الذكي.

و تتميز الشاشة بمكبر صوت Google Home، مع واجهة الشاشة المناسبة والتى توفر الشعور برؤية جيدة للمحتوي المعروض، فضلًا عن تكرارها الأوامر الصوتية التي تقدم لها للتأكد من أن الشاشة قد تلقت الأوامر بشكل صحيح، وتتوافر الساعة على متجر Wallmart بسعر 79 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 1252 جنيه مصري.

4- شاشة عرض Amazon Echo 8


تعتبر شاشة أمازون Echo 8 الذكية، ضمن أفضل الشاشات للفئة المتوسطة حيث تأتى بمبلغ 130 دولارًا أمريكي ما يعادل 2061 جنيه مصري، وتتمتع الشاشة بجودة صوت رائعة وشاشة عالية الوضوح والجودة وتصميم مناسب.

5- جهاز Google Nest Wifi لتقوية شبكة الأجهزة الذكية فى المنزل


دائمًا ما تحتاج الأجهزة الذكية المنزلية لجهاز يمكنه تقوية شبكتها الإتصالية أينما ذهبت بالمنزل، ويعد Google Nest Wifi أحد أفضل هذه الحلول التى توفر لك الاتصال بالسماعات والمصابيح الذكية وغيرها الكثير من الأدوات والأجهزة الذكية.

ولا فائدة من هذه الأجهزة إن لم تكن متصلة بشكل مثالي بشبكتك المنزلية، خاصة إذا كنت تعيش فى منزل كبير حيث يمكن للجهاز نشر إشارة قوية وسريعة فى جميع أنحاء المنزل، ويتوافر بسعر 269 دولارًا على walmart، ما يعادل 4266 جنيهًا مصريًا.

6- أفضل لمبات الإضاءة الذكية - Philips Hue White LED


لمبات الإضاءة الذكية Philips Hue هي الاختيار الأفضل لسنوات، حيث أنها تعد ضمن أفضل منتجات الشركة، نظرًا لأنها تشمل المصابيح القياسية A19، والمصابيح الكاشفة، وشرائط الإضاءة، والتركيبات، وهذا التنوع يجعل من السهل إعداد مخطط الإضاءة لمنزلك بالكامل من خلال Hue، وتتوافر اللمبة على Wallmart بسعر 69 دولارًا، ما يعادل 1094 جنيهًا مصريًا.

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