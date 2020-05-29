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محافظات

القصة الكاملة لإصابة معاون وزيرة الصحة وتجربتها في العزل حتى الشفاء

الجمعة 29/مايو/2020 - 02:41 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
19 يوما داخل غرفتها بالعزل الطبي بمستشفي ابو خليفة بمحافظة الاسماعيلية، قضتها الدكتورة نيفين النحاس، معاون وزيرة الصحة للتأمين الصحي ومدير المكتب الفني لوزير الصحة، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

خضعت النحاس خلال فترة العزل الطبي لتحاليل التأكد من الإصابة بالفيروس اكثر من مرة ، وبعد التأكد من سلبية التحاليل، تم مغادرتها لمستشفي ابو خليفة.

وأشارت المصادر إلى أن النحاس كانت حريصة علي الاتصال يوميا بأفراد عائلتها وصديقاتها والتواصل معهم كما كانت تؤدي فروض الصلاة في موعدها وتقرا القران وتدعو لها بالشفاء من الفيروس المستجد.

وأكدت مصادر طبية رسمية تعافي معاونة وزيرة الصحة، واكدت مصادر ان نيفين النحاس قررت قضاء فترة النقاهه في منزلها.

واكدت المصادر، سلبية ثاني تحليل لها علي التوالي، لتتأكد من تعافيها تمامًا،

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ومكثت الدكتورة نيفين النحاس، في الدور الثاني بمستشفى عزل أبوخليفة (المخصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد)، منذ 19 يومًا، بعدما شعرت بأعراض الفيروس.

وعزلت نفسها منزليًا، وأجرت تحليلا وأثبت إيجابية إصابتها بكورونا.

ونقلت لمستشفى أبوخليفة الذي تعد أفضل مستشفيات العزل في مصر، يوم 9 مايو لتلقي العلاج اللازم، لتغادرها الخميس، بعد تأكد تعافيها.
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