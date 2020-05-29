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تكنولوجيا

لعشاق التسوق عبر الإنترنت.. أفضل مواقع للشراء في 2020.. صور

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:01 ص
لعشاق التسوق عبر
لعشاق التسوق عبر الانترنت.. أفضل مواقع تسوق في 2020..صور
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قسم التكنولوجيا
يبحث الكثيرون عن مواقع إلكترونية للتسوق عبر الإنترنت، خاصة فى ظل استمرار تفشي وباء فيروس كورونا المستجد COVID-19، والقيود المفروضة على التجول، بالإضافة إلى سهولة الشراء من خلال منصات البيع بالتجزئة الإلكترونية وما تقدمه من عروض مميزة لروادها .

لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخبارى قائمة بأفضل المواقع الموثوقة عالميًا للتسوق الإلكتروني فى عام 2020، والتى تقدر عدد الزيارات بها بملايين الزيارات.

1- موقع Amazon

Amazon website

هو الأشهر و الأكثر إستخدامًا فى العالم، حيث تأسس موقع أمازون Amazon عام 1994 فى الولايات المتحدة، وكانت البداية عبارة عن مكتبة على الإنترنت وفشلت فى البداية وفقًا لمؤسسها جيف بيزوس، إلا أنه مع تنوع المنتجات من ملابس وألعاب أطفال و مجوهرات وغيرها من الكثير من المنتجات، بدأ الأمر فى الإختلاف بشكل أكثر.

وتوسعت أمازون فيما بعد فى كثير من البلدان، ومنها بريطانيا وسرعان ما أصبح أمازون أحد أكبر منصات البيع الالكترونية الموجودة فى العالم، وتقدر أعدد الزيارات الشهرية بـ 2.012 مليار زيارة.
 
2- موقع Target

Target website

ثانى أكبر متجر للتجزئة بعد Walmart، ويدير Target أكثر من 1800 متجر فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، بالإضافة إلى متجرًا متنوعًا عبر الإنترنت، وتبيع Target منتجات مختلفة من بينها الموضة والأثاث المنزلي والديكورات المنزلية والبقالة وغيرها، وتقدر أعدد الزيارات الشهرية للموقع بنحو 128 مليون زيارة.

3- موقع Lowe’s

Lowe’s website

 يأتى موقع  Lowe’s ضمن أفضل مواقع التسوق الإلكتروني فى العالم، حيث يحتوى على ثاني أكبر سلسلة تحسينات منزلية ومعدات فى الولايات المتحدة، مع أكثر من 2000 متجر في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب مواقع الطوب والملاط، تبيع Lowe أيضًا مجموعة واسعة من مواد البناء ومعدات المنزل والحديقة والأثاث والأدوات عبر الإنترنت من خلال منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها، وتقدر عدد الزيارات الشهرية بـ 70 مليون زيارة.


3- موقع  Macy’s

Macy’s website

 يأتى موقع Macy’s ضمن سلسلة المتاجر الرائدة للتسوق الالكترونى فى الولايات المتحدة بفضل العروض التى يقدمها على منتجات الملابس والإكسسوارات للرجال والنساء، ويوفر موقع Macy’s خدمة الشحن لأكثر من 200 موقع حول العالم لمنتجاته، وتقدر عدد زيارات الموقع شهريًا بنحو 73 مليون زيارة.

4- Wayfair

Wayfair website

يعمل Wayfair فى مجال التجارة الإلكترونية المتخصصة فى الأثاث والسلع المنزلية وتأسس عام 2002 كمخازن لبيع هذه المنتجات، وتقدر عدد زيارات الموقع شهريًا بـ  77.7 مليون زيارة.

5- Best Buy

Best Buy website

لا جدال أن موقع Best Buy هو أحد شركات التجزئة العالمية والمتخصصة فى الالكترونيات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وألعاب الفيديو، ولدي الشركة فروع كثيرة فى مختلف بلدان العالم، ويبع موقع Best Buy عبر الإنترنت للعملاء الرقميين الأمريكيين، ويعد من أفضل مواقع التسوق الأمريكية فى مجال الإلكترونيات، حيث تقدر عدد زيارات الموقع شهريًا بـ  92.4 مليون زيارة.

6- Walmart 

Walmart website


أكبر شركة للبيع بالتجزئة في العالم على هيئة محلات هايبر ماركت عملاقة تتيح كل شيىء، من الأجهزة المنزلية والإلكترونية وحتى البقالة، و الطعام والأزياء والأدوية و قطع غيار السيارات، وتنتشر متاجر والمارت فى العديد من البلدان مثل الولايات المتحدة و كندا والمكسيك وعدد من البلدان الأخرى، وبلغت عدد الزيارات 294 مليون زيارة..

7- eBay 

eBay website

من أكثر مواقع البيع بالتجزئة الإلكترونية شهرة فى الولايات المتحدة والعالم، والذى ظهر فى عام 1995 لبيع المستعمل بين الِخاص، ومع الإقبال الضخم عليه توسعت اقسام الموقع، وأصبح متاحًا فى من 20 دولة، حيث يبيع السيارات و الإلكترونيات والأزياء، وحتى الألعاب والأدوات الرياضية، وبلغت عدد الزيارات 746.5 مليون زيارة.
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