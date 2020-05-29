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بعض الحالات بلا أعراض.. استشاري باطنة ومناعة: مرض كورونا له درجات مختلفة من الإصابة..فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 05:30 ص
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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كـريـم الـخـطـيـب
أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن فيروس كورونا له درجات مختلفة من الإصابة وبعض الحالات بلا أعراض، موضحا أن معظم الحالات المصابة بـ فيروس كورونا لا تظهر عليهم أعرض شديدة وتختلف تدريجيا من حالة كل شخص .

وأَضاف عقبة" خلال لقائه على قناة "اكسترا نيوز" أن الأعراض الأساسية لمرض كورونا هي ارتفاع في درجات الحرارة وكحة وضيق في التنفس، موضحا أنه في بعض الأحيان يصاب المريض بـ تجلطات في الأوعية الدموية قد تصيب أعضاء أخرى بالجسم .

وأوضح رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم أكثر عرضة للإصابة وعلى هذه الفئة تكون أكثر حرصا على الإجراءات الوقائية، مؤكدا أن وزارة الصحة وفرت الفحص والعلاج والدفع بعدد من المستشفيات الجديدة لعلاج المرضى.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 154 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة ، من ضمنهم الـ 5359 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.
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