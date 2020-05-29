أمريكا تسجل 1297 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة، تسجيل 1297 وفاة جديدة في الولايات المتحدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده وصلت إلى منعطف "محزن جدا" مع تجاوز حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في بلاده 100 ألف حالة.





وقال ترامب، في تغريدة نشرها أمس الخميس على حسابه في موقع "تويتر": "وصلنا منذ قليل إلى منعطف محزن جدا مع تجاوز حصيلة الوفيات جراء الجائحة 100 ألف حالة".





وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد ضحايا الفيروس وكذلك من حصيلة الإصابات، التي تجاوزت حتى الآن 1.7 مليون حالة.



