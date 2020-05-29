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استشاري مناعة: العزل المنزلي ليس بدعة مصرية.. وهذا الهدف من تطبيق صحة مصر.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:01 ص
العزل المنزلي
العزل المنزلي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن وزارة الصحة أطلقت تطبيق على الهواتف الذكية "صحة مصر" للرد على الأسئلة والاستفسارات الشائعة بين المواطنين بخصوص فيروس كورونا، وتعطي نصائح صوتية للمواطنين.

وأَضاف "أشرف عقبة" خلال لقائه على قناة "اكسترا نيوز" أن إصابة الأطفال دون سن الـ 10 سنوات بفيروس كورونا أعراضهم بسيطة، ولكن هناك درجات أخرى بالإصابة للشباب، مناشدا كبار السن بالالتزام الإجراءات الوقائية والالتزام بالمنازل.

وأوضح رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن وزارة الصحة قررت توزيع العلاجات حتى الذين يتم عزلهم منزليا، من حيث العزل وطريقة العلاج ونظام إعطاء والأدوية والفيتامينات، مؤكدا أن فترة حضانة مرض فيروس كورونا من يومين إلى 14 يوما، ومتوسط الأعراض من 5 إلى 6 أيام.

ولفت إلى أن العزل المنزلي ليس بدعة مصرية وإنما طريقة علاجية متبعة في كل دول العالم، لأن الدول أصبحت تشهد أعداد كبيرة تفوق الاعداد وهذا أفضل بعد ان تتم اجراءات فحصل المنزل للشخص المصاب وتخصص له غرفة منفصلة طوال فترة العزل خلال الـ 14 يوما.

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