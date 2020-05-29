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فن

صورة لشيرين عبد الوهاب تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:21 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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مصطفى كرم

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب التقطت لها خلال زيارتها لأحد الأطباء داخل مركزه الخاص.

وظهرت شيرين عبد الوهاب بالصورة بزيادة  كبيرة في الوزن مما أدي إلي ربط العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين زيادتها في الوزن وحملها.


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يذكر أن آخر أعمال شيرين عبد الوهاب مشاركتها في إعلان شركة فودافون برمضان بتقديم أغنية " عزوتنا في ملايين".

وحققت أغنية "مش قد الهوى" للمطربة شيرين عبد الوهاب نجاحا كبيرا عبر يوتيوب منذ طرحها .

صورة لشيرين عبد الوهاب تشعل السوشيال ميديا.. شاهد
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