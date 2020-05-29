AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأفضل إلى قلبي.. أحمد وفيق يتحدث عن مشهد جمعه مع أمير كرارة في الاختيار..فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 05:30 ص
احمد وفيق
احمد وفيق
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
كشف الفنان أحمد وفيق عن المشهد الذي جمعه بالفنان أمير كرارة في مسلسل الاختيار، مضيفا: "هذا المشهد من أفضل المشاهد الي قلبي".

وقال "أحمد وفيق" خلال لقائه في برنامج "التاسعة" على الفضائية المصرية، انه دائما يتبع هذا الأسلوب في التمثيل الذي ظهر عليه في المسلسل، موضحا أن هذا المشهد كان به نوع من الارتجال مع أمير كرارة بعيدا عن النص المكتوب ليخرج بشكل تلقائي.

وأوضح "أحمد وفيق" أن شخصية ضابط الجيش ليست سهلة خاصة أنه لأول مرة يجسد هذا الدور، مؤكدا أنه وافق عليه فورا عندما علم أنه سيجسد دور ضابط، عكس شخصية أخرى كان سيفكر جيدا قبل اتخاذ قرار المشاركة.

يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "الاختيار" خلال الموسم الحالي، وتصدره لمواقع التواصل الاجتماعي، وحصوله على إشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

امير كرارة يستعين بلازمة فيلم كازابلانكا في مسلسل الاختيار

أول تعليق من أمير كرارة على تصدر الاختيار تريند تويتر.. شاهد

أمير كرارة ينشر صورة من الاختيار.. ومتابعوه: وحش سيناء

تسجيل صوتي.. أمير كرارة: إحنا كتير ومبنخلصش

رامز أمير: أجسد شخصية ملازم صاعقة في الاختيار

الاختيار 2.. المتحدة تعلن عن جزء ثان من المسلسل يعرض في رمضان 2021

ترشيحاتنا

إدخار الأموال فى البريد حرام أم حلال؟.. دار الإفتاء تجيب

بعد 8 سنوات من العشرة.. كلب يشبه صاحبه ويصبح موديل إعلانات

بعد زيادة الإصابات لـ1127 حالة.. صحة البرلمان: اختفاء فيروس كورونا من مصر شهر أكتوبر المقبل

دعاء قضاء الحاجة .. أدعية مجربة وكلمات مأثورة

أخبار الرياضة: خالد الغندور يتهم جماهير الأهلي.. مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

بنفس الملابس .. استوحي إطلالاتك مع بناتك من إيمان العاصي وابنتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو؟

بالتربون .. غادة عبد الرازق بملابس محجبات تثير الجدل على إنستجرام

في أحدث جلسة تصوير .. رحاب الجمل بمكياج مختلف.. والجمهور: يعنى كده مش هنعرفك ياعبير