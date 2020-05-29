الأفضل إلى قلبي.. أحمد وفيق يتحدث عن مشهد جمعه مع أمير كرارة في الاختيار..فيديو

كشف الفنان أحمد وفيق عن المشهد الذي جمعه بالفنان أمير كرارة في مسلسل الاختيار ، مضيفا: "هذا المشهد من أفضل المشاهد الي قلبي".





وقال " أحمد وفيق " خلال لقائه في برنامج "التاسعة" على الفضائية المصرية، انه دائما يتبع هذا الأسلوب في التمثيل الذي ظهر عليه في المسلسل، موضحا أن هذا المشهد كان به نوع من الارتجال مع أمير كرارة بعيدا عن النص المكتوب ليخرج بشكل تلقائي.





وأوضح "أحمد وفيق" أن شخصية ضابط الجيش ليست سهلة خاصة أنه لأول مرة يجسد هذا الدور، مؤكدا أنه وافق عليه فورا عندما علم أنه سيجسد دور ضابط، عكس شخصية أخرى كان سيفكر جيدا قبل اتخاذ قرار المشاركة.



