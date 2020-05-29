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أخبار العالم

إصابات كورونا اليومية في مصر تتجاوز الألف.. وترامب يوقع أمرا تنفيذًيا بشأن مواقع التواصل الاجتماعي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
الكويت تبدأ الأحد خطة التعايش وعودة الحياة بعد كورونا
الخارجية الأمريكية ترصد 3 ملايين دولار مقابل رأس وزير إعلام داعش
مقتل ضابط سوداني باشتباكات مع ميليشيا إثيوبية على الحدود بين البلدين
فرنسا تعلن المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف مواجهة كورونا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري. 

وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل  1127 إصابة بفيروس كورونا المستجد يوم الخميس، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الوباء، وذلك ارتفاعا من 910 حالات أول أمس، لافتة إلى وفاة 29 حالة جديدة.

ونقلت "الوطن" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله "نقف معَا في لحظة هامة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات".

وأضاف: "وفي ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعبًا في مواجهة هذا الوباء والاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي أصعب الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد وإنجاز".

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن مجلس الوزراء الكويتي أعلن إنهاء حظر التجول الشامل في البلاد، وتحويله إلى حظر جزئي سيكون من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا، مشيًرا في الوقت نفسه إلى عزل مناطق جديدة.

ونقلت "الجريدة" عن وزير الصحة الكويتية باسل الصباح، قوله إن هناك 5 مراحل "للانتقال للحياة الطبيعية"، موضحا أن كل مرحلة  يتم تقييمها بعد 3 أسابيع، مشددًا على أن عملية التقييم "تعتمد على مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية".

وفيما يتعلق بالصلاة في المساجد، قال وزير الصحة الكويتي إنه سيتم السماح بها، بعد تجهيزها من قبل وزارة الأوقاف.

وذكرت "القبس" أن ضابط سوداني برتبة نقيب، قتل في اشتباك مع ميليشيا إثيوبية، الخميس، في منطقة على الحدود بين السودان وإثيوبيا، وفق ما أعلن الجيش السوداني.

وأشارت "الأنباء" إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية رصدت ، مكافأة قدرها 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي الداعشي محمد خضر موسى رمضان، والذي يعتبر أحد أقدم مسؤولي الإعلام في داعش، ويشرف على العمليات الإعلامية اليومية للتنظيم.

وقالت "الوطن" إن  المكتب الإعلامي لحكومة دبي أعلن إعادة فتح 4 شواطئ ومتنزهات رئيسية وبرواز دبي للجمهور اعتبارا من الجمعة، وذلك في إطار الاستئناف التدريجي للحياة الطبيعية في دبي، مشددًا على "وجوب اتباع الإجراءات والإرشادات الوقائية اللازمة، والالتزام بالتدابير التي توفرها البلدية في المواقع لحفظ سلامتكم".

دوليًا، قالت "كونا" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرًا تنفيذيًا يستهدف شركات وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس، بعد أيام من وصف تويتر اثنتين من تغريداته بأنها "مضللة".، قائلًا إن الخطوة تأتي "للدفاع عن حرية التعبير من قبل واحدة من أشد الأخطار التي تم مواجهتها في التاريخ الأمريكي".

وذكرت "الجريدة" أن رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب أعلن لدخول في المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف الاغلاق المفروض في البلاد لمواجهة فيروس كورونا في الثاني من يونيو المقبل.

وأضاف انه بناء على التطمينات التي تلقتها الحكومة حول وضع الفيروس فمن الممكن الإعلان عن خطط إجراءات المرحلة المقبلة اعتبارا من 2 يونيو المقبل بالإسراع في فتح الحدائق العامة والمدارس وإعادة تشغيل الاقتصاد وفتح باقي الشركات التي لا تزال مغلقة وبدء فتح المقاهي والمطاعم فضلا عن عودة القطاعات الرياضة والحياة الثقافية.


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