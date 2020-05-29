عضو لجنة الكرة بأسوان يروي تفاصيل إصابته بفيروس كورونا .. فيديو

كشف عمرو يحيى عضو لجنة الكرة بنادي أسوان ، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية.









وقال عمرو يحيى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الحدث اليوم": "تجربة لم تكن سهلة، خضت معركة مع فيروس كورونا، يجب أن نتعامل مع المرض بشجاعة، وهناك أمراض أصعب من كورونا بكثير".





وأكمل: "يوم 15 رمضان الماضي أصبت بفيروس كورونا، وفوجئت بدرجة حرارتي مرتفعة، وظهرت أعراض أخرى بعد ذلك".





وأردف: "استمريت على الوضع أسبوع حتى أجريت أشعة وتحليل فيروس كورونا، ودخلت مستشفى العزل وظللت فيها لمدة 10 أيام، وتأكد شفائي منه".



