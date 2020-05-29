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رياضة

عضو لجنة الكرة بأسوان يروي تفاصيل إصابته بفيروس كورونا .. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:42 ص
عمرو يحيى
عمرو يحيى
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محمد رشاد
كشف عمرو يحيى عضو لجنة الكرة بنادي أسوان، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية.


وقال عمرو يحيى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الحدث اليوم": "تجربة لم تكن سهلة، خضت معركة مع فيروس كورونا، يجب أن نتعامل مع المرض بشجاعة، وهناك أمراض أصعب من كورونا بكثير".

وأكمل: "يوم 15 رمضان الماضي أصبت بفيروس كورونا، وفوجئت بدرجة حرارتي مرتفعة، وظهرت أعراض أخرى بعد ذلك".

وأردف: "استمريت على الوضع أسبوع حتى أجريت أشعة وتحليل فيروس كورونا، ودخلت مستشفى العزل وظللت فيها لمدة 10 أيام، وتأكد شفائي منه".

واختتم: "نادي أسوان ليس طرف في الأمر لأن الأندية كلها مغلقة، ولم يكن هناك مخالطة مع أحد من النادي".
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