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سيارات

هارلي ديڤيدسون تطرح harley davidson livewire الكهربائي بالكامل.. فيديو و صور

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:01 ص
هارلي ديفيدسون harley
هارلي ديفيدسون harley davidson livewire
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اشرف عطية
طرحت شركة هارلي ديفيدسون العالمية لصناعة الدراجات البخارية الموديل الكهربائي harley davidson livewire بمواصفات قياسية جديدة ليكون اقوي و قادر علي التعامل مع كافة ظروف الطريق القاسية فيأتي ببطارية ليثيوم أيون منفصلة بقوة 12 فولط خاصة بأضواء المصابيح ومجموعة العدادات.

اما بطارية هارلي ديفيدسون harley davidson livewire الخاصة فتأتي بسعه 15.5 KWH (تبريد سائل) مدخل الشحن CCS1 بيتشحن علي ال AC العادي في 12 ساعه و بيتشحن علي ال DC حتي 80% في 40 دقيقه و بالكامل في 60 دقيقه .

يأتي  هارلي ديفيدسون harley davidson livewire بمحرك AC ٣ فاز بقدره 105 حصان بفتيس Single Speed يستطيع التسارع من صفر ال 100 كيلو خلال 3 ثوان يقطع في الشحنه الواحده داخل المدينه 240 كيلومتر و في الطريق السريعه 152 كيلومتر



تحتوي الدراجة النارية  هارلي ديفيدسون harley davidson livewireعلى شاشة ملونة تعمل باللمس TFT الوان 4.3 انش و USB و بلوتوث لتوصيلها بالموبايل و تأتي بعجلات 17 بوصة مع إطارات ميشلان الرياضية.

ويتم دعم العجلات الأمامية للدراجة  هارلي ديفيدسون harley davidson livewire بواسطة نظام مكابح بريمبو Brembo مع أقراص مزدوجة بقياس 11.8 بوصة (300 ملم) تعد بتوفير قدرة توقيف رائعة تشتمل الدراجة أيضًا على مكابح مانعة للانغلاق ونظام التحكم في الجر.

هارلي ديڤيدسون تطرح harley davidson livewire الكهربائي بالكامل.. فيديو و صور
هارلي ديڤيدسون تطرح harley davidson livewire الكهربائي بالكامل.. فيديو و صور
هارلي ديڤيدسون تطرح harley davidson livewire الكهربائي بالكامل.. فيديو و صور
هارلي ديڤيدسون تطرح harley davidson livewire الكهربائي بالكامل.. فيديو و صور
هارلي ديڤيدسون تطرح harley davidson livewire الكهربائي بالكامل.. فيديو و صور
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