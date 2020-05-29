رفع درجة الاستعداد القصوى في الزمالك.. تفاصيل

وطلب مجلس إدارة الزمالك رفع درجة الاستعداد القصوى بعد زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا وفقًا لتقرير وزارة الصحة المصرية.





وأعلنت وزارة الصحة عن قفزة تاريخية فى أعداد المصابين بالفيروس وفى أعداد الوفيات مساء أمس الخميس حيث بلغ أعداد المصابين 1127 وعدد الوفيات 29 فى أكبر حصيلة منذ تفشي الوباء بمصر.



