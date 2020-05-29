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رياضة

رفع درجة الاستعداد القصوى في الزمالك.. تفاصيل

الجمعة 29/مايو/2020 - 05:39 ص
نادى الزمالك
نادى الزمالك
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محمد رشاد
أصدر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تعليمات صارمة لعمال النادي بضرورة رفع درجات التطهير والتعقيم داخل مقر النادى.


وطلب مجلس إدارة الزمالك رفع درجة الاستعداد القصوى بعد زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا وفقًا لتقرير وزارة الصحة المصرية.

وأعلنت وزارة الصحة عن قفزة تاريخية فى أعداد المصابين بالفيروس وفى أعداد الوفيات مساء أمس الخميس حيث بلغ أعداد المصابين 1127 وعدد الوفيات 29 فى أكبر حصيلة منذ تفشي الوباء بمصر.

وتقوم إدارة الزمالك بتطهير وتعقيم مقر النادي يوميًا منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا تحسبًا لعودة الأعضاء فى أى وقت فور صدور قرار بعودة النشاط مرة أخرى.

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