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فن

رجاء الجداوي تتصدر تويتر.. تفاصيل

الجمعة 29/مايو/2020 - 05:38 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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شروق ابراهيم
تصدرت الفنانة رجاء الجداوي لائحة الاكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بعد انتشار شائعة وفاتها. 

أعربت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي عن حزنها من استمرار نشر الأخبار الكاذبة ببعض المواقع الإخبارية حول وفاتها والتي اصابتها بضيق شديد من وجود أشخاص يحملون بداخلهم هذا السواد غير المبرر.

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ودعت رجاء الجداوي، الله ان يزيح الغشاوة من قلوبهم ويرون الحق خاصة وانها تلقت مكالمات حب واطمئنان من أشخاص لا تعرفهم من مختلف الدول العربية في السعودية والكويت وسلطنة عمان وليبيا.. وغيرهم وحتى اليمن التي رغم الظروف التي يعانيها أهلها من حروب وفقر فوجئت باتصالات من أناس ليس لديها اي صلة بهم سوى حبهم الشديد لها والذي تحمد الله عليه وهو ما خفف عنها الكثير من ابتلائها واصابتها بفيروس كورونا.

واشارت الفنانة الكبيرة التي تخضع للعلاج من فيروس كورونا داخل مستشفي العزل الصحي بالاسماعيلية، إلى عدم استطاعتها حصر جميع الفنانين الذين قاموا بالإتصال للاطمئنان عليها عن طريق ابنتها أميرة إلى جانب عدد كبير من المساعدين والعمال بالإضافة إلى صديقاتها من خارج الوسط الفني وعلمت بكم حب الناس لها الذين عبروا عنه علي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

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