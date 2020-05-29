أخبار العلوم والتكنولوجيا.. شقيق أشهر تاجر مخدرات فى العالم يقاضي شركة آبل بـ 2.6 مليار دولار.. أفضل مواقع للشراء في 2020

توفر الأجهزة الذكية المنزلية على الكثيرين القيام ببعض الأنشطة المنزلية بسهولة باستخدام وسائل تكنولوجية مريحة، فمنها السماعة الذكية وأدوات المساعدة الصوتية والإضاءة الذكية وغيرها الكثير، لذلك يرصدها لكم موقع "صدى البلد" خلال التقرير التالي، لتسهيل عملية الإختيار على القارىء.

رفع روبرتو إسكوبار شقيق الكولومبي بابلو إسكوبار أحد أشهر تجار المخدرات على مدار التاريخ دعوى قضائية ضد شركة اَبل، وطالب الشركة بتعويض بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي بسبب عيب أمنى بجهازه Iphone X.





أعلنت شركة اَبل الأمريكية عن إصدارها الجديد من نظام تشغيل macOS Catalina 10.15.5 المخصص لأجهزة Mac، ويجلب هذا التحديث ميزة جديدة لتحسين عمر بطارية أجهزة Mac notebook، إلى جانب إصلاحات الأخطاء السابقة وتحسينات الأداء.





كشفت مصادر من داخل شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاق صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن بدء استعدادها، للكشف عن أيقونتها Galaxy Fold 2 فى شهر أغسطس القادم، بجانب إطلاق سلسلة هواتف Galaxy Note 20 أيضًا.





أعلنت شركة هونر Honor المملوكة لعلامة هواوى الصينية عن موعد مؤتمرها القادم فى 3 يونيو، للكشف خلاله عن أحدث هواتفها الذكية Honor Play 4 و Honor Play 4 Pro.



