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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. شقيق أشهر تاجر مخدرات فى العالم يقاضي شركة آبل بـ 2.6 مليار دولار.. أفضل مواقع للشراء في 2020

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:01 ص
أخبار العلوم و التكنولوجيا
أخبار العلوم و التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:

يبحث الكثيرون عن مواقع إلكترونية للتسوق عبر الإنترنت، خاصة فى ظل استمرار تفشي وباء فيروس كورونا المستجد COVID-19، والقيود المفروضة على التجول، بالإضافة إلى سهولة الشراء من خلال منصات البيع بالتجزئة الإلكترونية وما تقدمه من عروض مميزة لروادها .

توفر الأجهزة الذكية المنزلية على الكثيرين القيام ببعض الأنشطة المنزلية بسهولة باستخدام وسائل تكنولوجية مريحة، فمنها السماعة الذكية وأدوات المساعدة الصوتية والإضاءة الذكية وغيرها الكثير، لذلك يرصدها لكم موقع "صدى البلد" خلال التقرير التالي، لتسهيل عملية الإختيار على القارىء.

رفع روبرتو إسكوبار شقيق الكولومبي بابلو إسكوبار أحد أشهر تجار المخدرات على مدار التاريخ دعوى قضائية ضد شركة اَبل، وطالب الشركة بتعويض بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي بسبب عيب أمنى بجهازه Iphone X.

أعلنت شركة اَبل الأمريكية عن إصدارها الجديد من نظام تشغيل macOS Catalina 10.15.5  المخصص لأجهزة Mac، ويجلب هذا التحديث ميزة جديدة لتحسين عمر بطارية أجهزة Mac notebook، إلى جانب إصلاحات الأخطاء السابقة وتحسينات الأداء.

كشفت مصادر من داخل شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاق صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن بدء استعدادها، للكشف عن أيقونتها Galaxy Fold 2 فى شهر أغسطس القادم، بجانب إطلاق سلسلة هواتف Galaxy Note 20 أيضًا.

أعلنت شركة هونر Honor المملوكة لعلامة هواوى الصينية عن موعد مؤتمرها القادم فى 3 يونيو، للكشف خلاله عن أحدث هواتفها الذكية Honor Play 4 و Honor Play 4 Pro.

أعلنت شركة نوكيا للأجهزة الذكية عن تليفزيون جديد يحمل موديل Nokia 43، ومن المتوقع أن يتم إصداره فى الأسواق يوم 4 يونيو المقبل، حيث سيكون متاحًا للشراء من خلال  منصة Flipkart.

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