التقديم إلكترونيا..بدء تلقي طلبات رياض الأطفال بمدارس شمال سيناء أول يونيه

،للعلم الدراسي القادم بدءًا من أول يونيو المقبل وحتى ٣٠ من نفس الشهر.

لتلقي طلبات التقديم إلكترونيًّا، بمرحلة

وقال حمزه رضوان مدير عام التعليم العام: إن الوزارة حددت شروط القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية، على النحو التالي: