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تعليم

التقديم إلكترونيا..بدء تلقي طلبات رياض الأطفال بمدارس شمال سيناء أول يونيه

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:20 ص
صدى البلد
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احمد صالح
تستعد مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء  لتلقي طلبات التقديم إلكترونيًّا، بمرحلة رياض الأطفال،للعلم الدراسي القادم بدءًا من أول يونيو المقبل وحتى ٣٠ من نفس الشهر.
وقال حمزه رضوان مدير عام التعليم العام: إن الوزارة حددت شروط القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية، على النحو التالي:
- يجب أن يكون سن الطفل في 1-10-2020 أكبر من 4 سنوات وأقل من 6 سنوات.

- يقدم ولى الأمر بإدارته من خلال مراكز التقدم الموجودة بكل إدارة، والتي سيتم الإعلان عنها بالإدارات التعليمية أو على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظات.

- يكتب ولى الأمر رغباته من جميع الإدارات الأقرب فالأقرب، على أن تكون الرغبة الأولى من الإدارة التابع لها السكن، وفقًا لعنوان ولي الأمر ببطاقة الرقم القومي.

- وجوب مراعاة استنفاد كل الرغبات (20 رغبة) الموجودة بالاستمارة.

- يجب أن تكون رغبات الطفل مكتوبة بمعرفة ولي الأمر وتحت مسؤوليته وعدم كتابة الرغبات لولي الأمر عن طريق العاملين بمراكز التنسيق.

وقال ان ملف التقديم في رياض الأطفال 2020 بجميع المحافظات يحتوي علي :
- شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر + 5 صور ضوئية للشهادة.
- عدد 4 صور شخصية للطفل.
- صورة بطاقة ولي الأمر أو مَن يكفل الطفل وكذا صورة بطاقة والدة الطفل.
- ما يفيد إقامة والد الطفل في النطاق الجغرافي للمدرسة.
- إيصال كهرباء حديث أو إيصال مياه أو غاز باسم والد الطفل، أوعقد إيجار موثق مع صورة إيصال كهرباء عن شهر أبريل 2020. بالنسبة إلى من لهم إخوة بالمدرسة يقدم بيان قيد لهم ويرفق بالملف.
- طابع تعليم فئة 1 جنيه + طابع مهن تعليمية فئة 1 جنيه، ويلصق على الطلب.
- ملف بلاستيك + حافظة بلاستيك +عدد 5 مظاريف بيضاء فارغة.
- ضرورة حضور الطفل المقابلة الشخصية.
وفي حالة التقديم الورقي يرجى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية أثناء التقديم؛ وذلك بارتداء الكمامة الطبية.
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