جيجز يختار أفضل ثلاثة لاعبين شباب في العالم

اختار ريان جيجز، نجم مانشستر يونايتد السابق، والمدير الفني الحالي لمنتخب ويلز، أفضل ثلاثة لاعبين شباب بالعالم في الوقت الحالي.













وقال جيجز في تصريحات نشرتها صحيفة "مترو" البريطانية: "راشفورد يحقق تقدم مذهلًا، لاعب موهوب".





وأضاف: "أيضًا جادون سانشو في بوروسيا دورتموند، اللاعب الشاب الذي اتخذ القرار الجريء بمغادرة مانشستر سيتي والذهاب إلى بلد آخر في سن صغير، وقد أحدث فرقًا حقًا".





وأكمل جيجز: "زميله في الفريق أيضًا، إيرلنج هالاند الذي يسجل الكثير من الأهداف".





وأتم: "لدي الكثير من اللاعبين الشباب الجيدين في فريقي ويلز، مثل ديفيد بروكس ودان جيمس وإيثان أمبادو".



