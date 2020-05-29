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رياضة

جيجز يختار أفضل ثلاثة لاعبين شباب في العالم

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:17 ص
ريان جيجز
ريان جيجز
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محمد رشاد
اختار ريان جيجز، نجم مانشستر يونايتد السابق، والمدير الفني الحالي لمنتخب ويلز، أفضل ثلاثة لاعبين شباب بالعالم في الوقت الحالي.



وقال جيجز في تصريحات نشرتها صحيفة "مترو" البريطانية: "راشفورد يحقق تقدم مذهلًا، لاعب موهوب".

وأضاف: "أيضًا جادون سانشو في بوروسيا دورتموند، اللاعب الشاب الذي اتخذ القرار الجريء بمغادرة مانشستر سيتي والذهاب إلى بلد آخر في سن صغير، وقد أحدث فرقًا حقًا".

وأكمل جيجز: "زميله في الفريق أيضًا، إيرلنج هالاند الذي يسجل الكثير من الأهداف".

وأتم: "لدي الكثير من اللاعبين الشباب الجيدين في فريقي ويلز، مثل ديفيد بروكس ودان جيمس وإيثان أمبادو".

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