أخبار الرياضة .. حسام عاشور يشكر تركي آل الشيخ عقب رسالة غامضة منه .. هجوم شرس من الجمهور على الغندور

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من يوم الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية.
شن خالد الغندور نجم الزمالك السابق، هجوما ناريا على منتقديه بعد تعرضه لحملة من الانتقادات الشرسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ألمح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية إلى ابتعاده عن أحد الأندية التي كان يقدم لها العون والدعم.
تفتح المحكمة الرياضية الدولية "الكاس" اليوم الجمعة، ملف أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 بين الوداد المغربي والترجي التونسي أو ما يسمى إعلاميا بـ"فضيحة رادس" والتي أثارت جدلا واسعا، بعدما رفض الفريق المغربي إكمال اللقاء اعتراضا على بعض القرارات التحكيمية وتعطيل الـ"VAR".
وجه حسام عاشور قائد ولاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشكر لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي .